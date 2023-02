Sie sind zu faul zum Kratzen – oder sie haben einfach zu eilig. Was die Polizei sagt, interessiert manche dabei wohl nicht. Die Schaffhauser Polizei hat am kürzlich bei Kontrollen in Neuhausen am Rheinfall und in Beringen erneut etliche Fahrzeuge mit vereisten oder spärlich frei gekratzten Scheiben aus dem Verkehr gezogen. Elf Fahrer wurden laut Pressemitteilung angezeigt. Darum kümmert sich jetzt die kantonale Staatsanwaltschaft.

Kontrollen zwischen 6.15 und 8.30 Uhr

Innerhalb kurzer Zeit kontrollierte die Schaffhauser Polizei zum zweiten Mal, ob Autofahrer die Windschutzscheiben ihrer Fahrzeuge ausreichend vom Eis befreien.

Das ist auch nicht viel besser. | Bild: Schaffhauser Polizei

Laut Angaben waren die Polizisten zwischen 6.15 und 8.30 Uhr an mehreren Stellen in Neuhausen und Beringen präsent, um nach solchen Verkehrssündern Ausschau zu halten.

Wie manche losfahren, bleibt schleierhaft

Was sich den Polizisten dabei bot, ist teils haarsträubend. Wie die Bilder dokumentieren. So wie es aussieht, ließ ein Fahrer wohl lediglich Scheibenwischer und Frontheizung laufen und fuhr los. Durchblick? Null! Ein anderes Bild zeigt ein frei gekratztes Guckloch. Immerhin – aber auch zu wenig.

Die Fahrer von neun Autos und zwei Lieferwagen müssen sich nun bei der Staatsanwaltschaft verantworten.

Der ausdrückliche Hinweis der Polizei

„Die Schaffhauser Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass jede Person, die mit eingeschränkter Sicht fährt, sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine Fahrzeuglenkerin beziehungsweise ein Fahrzeuglenker muss in alle Richtungen freie Sicht haben. Neben Front- und vorderen Seitenscheiben, müssen Scheinwerfer, Blinker und Rückspiegel sowie Fahrzeugdach und Motorhaube komplett von Eis und Schnee befreit sein“, heißt es in der Pressemitteilung.