Ein auf dem Parkplatz Achenberg in Bad Zurzach abgestelltes Auto, ist am Dienstagabend, 22. November, in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, wurde niemand verletzt, die Brandursache ist unklar.

Was ist passiert?

Laut Angaben wurde kurz nach 18 Uhr gemeldet, dass auf dem Parkplatz ein Auto brennt. Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Zurzach sowie der Regional- und Kantonspolizei rückten sofort aus. Als sie dort angekommen seien, habe das Fahrzeug lichterloh gebrannt. Offensichtlich war nichts mehr zu retten.

Das ausgebrannte Wrack. | Bild: Kantonspolizei Aargau

War jemand im Wagen?

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, waren im und ums Auto keine Personen auffindbar, die dem Fahrzeug hätten zugeordnet werden können. Auch die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei ermittelt.

Wo können sich Zeugen melden?

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Augenzeugen. Sie fragt: „Wer kann Angaben zum geparkten Auto, zu einem braunen Dacia Duster, oder zum Brand am Dienstagabend machen?“ Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Stützpunkt Baden (+41/56/2001111) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.