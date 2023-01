Die tierischen Akteure des Erfolgsmusicals „Cats“ gehören sicherlich zu den berühmtesten Katzen der Welt. Seit der Uraufführung im Jahr 1981 in London haben sie mehr als 73 Millionen Zuschauer in über 30 Ländern verzaubert.

Wer die englische Originalversion des Musicals mit Liedern des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber live in Basel sehen möchte, hat dazu nun letztmals Gelegenheit.

Vom 10. bis 22. Januar gastieren die Katzencharaktere zum wiederholten Mal im Musical-Theater. Danach wird der Musical-Klassiker aus dem Programm genommen, wie der Veranstalter, das Freddy Burger Management, in einer Pressemitteilung schreibt.

So gewinnen sie Karten

Für die Premiere der aktuellen Show am Dienstag, 10. Januar, um 19.30 Uhr im Musical-Theater Basel verlost diese Zeitung drei Mal zwei Karten. Um zu gewinnen, wählen Sie die Telefonnummer 01379/37 05 00 90 (0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG, Mobilfunkpreise abweichend) und nennen Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer sowie das Stichwort „Cats“. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 5. Januar, 12 Uhr.

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im Fall eines Gewinns an den Veranstalter weitergegeben wird. Die Gewinner können die Karten gegen Vorlage ihres Personalausweises an der Abendkasse abholen.

Weitere Vorstellungen

Das Musical „Cats“ in englischer Sprache ist von 10. bis 22. Januar im Musical-Theater Basel zu sehen. Vorstellungen sind mittwochs um 18.30 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags jeweils um 19.30 Uhr, samstags um 14.30 und 19.30 Uhr sowie sonntags um 13.30 und 18.30 Uhr. Tickets sind ab 58 Schweizer Franken erhältlich.

Eine Vorstellung dauert etwa zweieinhalb Stunden inklusive Pause. Karten gibt es im Vorverkauf bei Eventim, Telefon 01806/570070 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) sowie im Internet (www.eventim.de).