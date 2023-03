Waldshut-Tiengen vor 6 Stunden Busse statt Züge fahren ab 1. April zwischen Waldshut und Koblenz: Was Pendler jetzt wissen müssen Wegen Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke in die Schweiz ist die Strecke Waldshut-Koblenz ist von 1. April bis 29. Oktober 2023 gesperrt. Hier die wichtigsten Antworten zu den Fahrplanänderungen im Grenzverkehr.

Ein Zug der Linie S 36 Richtung Bülach steht am Bahnsteig 5 in Waldshut. Wegen Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke in die Schweiz ist die Strecke Waldshut-Koblenz vom 1. April bis 29. Oktober 2023 gesperrt. | Bild: Juliane Schlichter