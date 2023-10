Sein Lenkdrachen wurde ihm zum Verhängnis, als am späten Dienstagnachmittag, 3. Oktober, die Windstärke zunahm. Am Bodensee musste zu dieser Zeit mit Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, befand sich ein 35-Jähriger auf einer Wiese östlich der Schwimmbadstrasse in Kreuzlingen und bediente einen Lenkdrachen mit einer Spannweite von rund vier Metern.

Bild: SK

Nach bisherigen Erkenntnissen der Schweizer Behörde wurde der Drache um kurz vor 17.30 Uhr von einer Böe erfasst. Der Mann wurde daraufhin mehrere Meter in die Luft gezogen. Dann stürzte er zu Boden. Durch den Aufprall zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 35-Jährige von der Schweizerischen Rettungsflugwacht ins Krankenhaus geflogen.