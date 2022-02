Was war passiert?

Den Unfallhergang schildert die Kantonspolizei Aargau wie folgt: In einem Opel fuhr ein 20-Jähriger am Donnerstag, 17. Februar 2022, um 17.30 Uhr durch Erlinsbach und wollte nach links in die Küttigerstrasse einbiegen. Während kräftige Regenschauer ohnehin für schwierige Sichtverhältnisse sorgten, schränkte die beschlagene Frontscheibe die Sicht zusätzlich ein.

Was geschah dann?

Was auch ein Fußgänger hätte sein können, war dann die Straßenlaterne in der Fahrbahnmitte, welche der 20-Jährige nicht bemerkte. In der Folge prallte das Auto frontal dagegen und drückte den Mast schräg.

Was sind die Folgen des Unfalls?

Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden. Zudem wurde der Kandelaber stark beschädigt.