„Das kann ich Ihnen nicht sagen. Darauf habe ich keine Antwort“ – Ein gutes Dutzend Fragen von Bürgerinnen und Bürgern hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor einigen Tagen beim öffentlichen Empfang in Rheinfelden zu beantworten, aber bei einer Frage blieb er blank: Ein deutscher Student an der Uni Basel wollte wissen, warum er nicht berechtigt sei, die Energiepreispauschale für Studierende zu beantragen, obwohl er in Deutschland wohne.

Pauschale nur für Studenten an deutschen Hochschulen

Seit Mitte März 2023 können Studierende eine Einmalzahlung von 200 Euro für die gestiegenen Energiepreise beantragen. „Das ist für einen Studenten ja nicht wenig Geld“, so der junge Mann. Er wohne im Dreiländereck, studiere in Basel und leide auch unter den hohen Energiekosten.

Die Pauschale werde allerdings nur an Studenten deutscher Hochschulen ausgezahlt. Die Uni Basel gehört nicht dazu. Wäre er dagegen an der Uni Freiburg immatrikuliert, gäbe es kein Problem. Tatsächlich sind laut Bildungsministerium nur Studierende und Fachschüler deutscher Einrichtungen berechtigt, einen Antrag auf die Einmalzahlung zu beantragen.

Studierende im Auslandssemester bekommen die Pauschale

Als ungerecht empfindet der Student auch, dass sogar Studierende, die aktuell ein Auslandsemester oder ein Praktikum in einem anderen Land absolvieren, berechtigt sind, die Pauschale zu bekommen. Zwar ist auch der „Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort in Deutschland“ eine Voraussetzung für den Antrag.

Hier wird vom Gesetzgeber aber ein Auge zugedrückt: „Wenn Sie gerade ein Semester oder ein Praktikum im Ausland absolvieren und weiterhin an einer Ausbildungsstätte in Deutschland angemeldet oder immatrikuliert sind (beispielsweise im Urlaubssemester), steht dies dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland nicht entgegen“, heißt es auf der Webseite des Bildungsministeriums.

Und wie geht es weiter?

„Warum ist das so?“, wollte der Student vom Ministerpräsidenten wissen. Der bekannte ehrlich, es nicht zu wissen, versprach aber, sich um das Anliegen zu kümmern.