Basel entfaltet in der Adventszeit einen ganz besonderen Charme. Der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsser- und dem Münsterplatz zählt mit über 150 stimmungsvoll dekorierten Verpflegungs- und Verkaufsständen zu den schönsten und größten Europas. Bis 23. Dezember ist der Besuch möglich.

Was ist neu beim Basler Weihnachtsmarkt?

Und auch in diesem Jahr haben sich die Organisatoren wieder einiges überlegt. Zum bisherigen Angebot des Basler Weihnachtsmarkts gesellen sich laut Mitteilung des Kantons einige spezielle Hingucker:

Erstmals verwandeln sich dieses Jahr 18 Innenhöfe in der Basler Innenstadt in so genannte Zauberhöfe. Eine dieser Weihnachtsoasen ist auch der Spalenhof, der vom Weihnachtsdekorateur Johann Wanner geschmückt wurde. Im Innenhof des Basler Rathauses steht ein großer Weihnachtsbaum, am Abend erweckt eine Lichtprojektion die Figuren an der Wand zum Leben.

Das Käppelijoch, das Basler Wahrzeichen auf der Mittleren Brücke, trägt erstmals eine Weihnachtsmütze und alle vier Fähren sowie die Tramstation beim Barfüsserplatz werden weihnachtlich dekoriert.

Auf dem Barfüsserplatz gibt es vier neue Handelsstände mit Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge, Produkten aus Holz, mit Gin, Likören und Rum sowie Holzdesign. Zu den neuen Angeboten auf den Münsterplatz gehören aus Äpfeln hergestellten Leckereien und Naturprodukte aus den Schweizer Bergen.

Auf dem Münsterplatz dreht neu ein Weihnachtskarussell seine Runden.

Wann ist der Weihnachtsmarkt geöffnet?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in Basel bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20.30 Uhr.

Wie viele Stände gibt es auf dem Basler Weihnachtsmarkt?

150 stimmungsvoll dekorierte Verpflegungs- und Handelsstände verteilen sich über den Barfüsserplatz und den Münsterplatz.

Viel zu sehen: Der Basler Weihnachtsmarkt mit 150 Ständen hat bis Freitag, 23. Dezember, geöffnet. | Bild: Basel Tourismus

Neben 100 Ständen steht auf dem Barfüsserplatz eine große Weihnachtspyramide, in der Glühwein ausgeschenkt wird. Weitere 50 Stände sind im Baumhain auf dem Münsterplatz zu finden, der mit Schneekugeln beleuchtet ist.

Was ist für Kinder geboten?

Auf dem Barfüsserplatz können Kinder sich im Kerzenziehen versuchen und in das Kinderriesenrad einsteigen. Auf dem Münsterplatz warten ein Weihnachtskarussell und der Märchenwald, in dem Kinder täglich bis zum 22. Dezember, 19 Uhr, Weihnachtsgeschenke basteln können.

Was bietet Basel außerdem noch in der Weihnachtszeit?

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Basler Innenstadt leuchtet bis 7. Januar 2024 täglich von 15 bis 22.30 Uhr.

Bis 23. Dezember wird die Kleinbasler Rheingasse zur „Adväntsgass“ mit kulinarischen Angeboten.

Blickfang in Basel: Die Weihnachtspyramide. | Bild: Basel Tourismus

An drei Donnerstagen gibt es in der „Adväntsbox uff em Märtplatz“ (Marktplatz) am 30. November, 7. und 14. Dezember von 17 bis 20 Uhr Live-Musik.

Beim „Harley Niggi-Näggi“ am 9. Dezember fahren Nikoläuse auf ihren Harleys durch die Basler Innenstadt.

Am 9. und 10. Dezember präsentieren 100 kleine Designlabels und Manufakturen beim Design-Weihnachtsmarkt „Schöne Bescherung“ in der Halle 1 der Messe Basel Schmuck, Kulinarik, Wohn- und Modeaccessoires .

Wie sieht es mit den Weihnachtseinkäufen aus?

Verkaufsoffene Sonntage bieten sich für Weihnachtsshopping in stimmungsvoller Atmosphäre an, dieses Jahr am 10. und 17. Dezember 2023 von 13 bis 18 Uhr. Beim Bummel durch die Altstadt lohnt sich ein Rundgang entlang des Krippenwegs zwischen Spalentor und Schifflände.

Was ist kulturell geboten?

Das Theater Basel präsentiert in seinem Adventskalender jeden Tag um 17 Uhr einen neuen Bühnenbeitrag und auch das Basler Marionetten Theater hat spezielle Weihnachtsvorstellungen für Erwachsene und Kinder auf dem Spielplan.

Im Stadtcasino Basel werden Weihnachtskonzerte aufgeführt und auch in den Basler Museen hält Weihnachten Einzug: So thematisiert das Spielzeug Welten Museum Basel in der Sonderausstellung „I‘m dreaming of a white Christmas“ die Sehnsucht nach weißen Weihnachten. Das Museum der Kulturen Basel zeigt in der Ausstellung „Stille Nacht?“ Weihnachtskrippen mit vielen Figuren und lädt zum Singen von Weihnachtsliedern ein.

Weiter zählen das Weihnachtsvarieté Palazzo Colombino und der Basler Weihnachtszirkus Cirque Noël de Bâle auf der Rosentalanlage zu den Highlights der Basler Weihnacht.

