Nur noch die Wracks sind übrig. In Rothrist und Baden im Kanton Aargau sind am Donnerstag, 8. Dezember, Autos in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Wie die Kantonspolizei mitteilt, griff das Feuer im Fall in Rothrist sogar auf das angrenzende Haus über.

Die Autos brennen lichterloh. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Anwohner setzen den Notruf ab

Anwohner eines Wohnhauses am Neuweg in Rothrist meldeten der Notrufzentrale laut Angaben kurz nach 21 Uhr, dass ein vor dem Gebäude abgestelltes Auto brennt. Als die Feuerwehr angekommen sei, habe das Auto sowie das danebenstehende Fahrzeug bereits lichterloh gebrannt. Die Flammen hätten bereits auf das Haus übergegriffen.

Das Feuer greift auf das Haus über. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Feuer am Haus bereitet Probleme

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, gelang es schnell, die brennenden Autos zu löschen. Vielmehr Probleme bereitete das Feuer am Haus. Glut habe sich im Dach eingenistet. „Deshalb zogen sich die Löscharbeiten am Haus in die Länge“, heißt es in der Mitteilung.

Fahrzeughalter will selbst löschen

Der Halter eines der Fahrzeuge habe versucht, selbst das Feuer zu löschen. Dabei habe er sich Verbrennungen an den Armen zugezogen. Die Ambulanz habe einen Rettungshubschrauber angefordert.

Die Bilanz: Beide Autos sind komplett ausgebrannt. Ein drittes sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Haus sei ein erheblicher Schaden entstanden.

Bad Zurzach Ein Auto auf einem Parkplatz geht in Flammen auf und brennt komplett aus Das könnte Sie auch interessieren

Die Kantonspolizei ermittelt nun die Brandursache. Erste Erkenntnisse sollen auf Fahrlässigkeit hindeuten.

Auch in Baden brennt ein Auto

Bereits am späten Nachmittag stand in Baden ein Auto in Flammen, wie die Kantonspolizei berichtet. Ein Automechaniker sei mit einem Kundenfahrzeug unterwegs gewesen. Während der Fahrt soll plötzlich ein Brand ausgebrochen sein. Der Fahrer habe an der Wettingerstraße angehalten.

Ein Auto brennt in der Wettingerstraße in Baden. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Der Wagen rollt über die Straße

Schnell habe der Wagen komplett in Flammen gestanden. Er sei quer über die Straße gerollt und vor dem Landvogteischloss zum Stillstand gekommen. Laut Polizei wurde niemand verletzt, das Fahrzeug brannte völlig aus. Und die Beleuchtung des historischen Museums wurde beschädigt.

Nur noch das Wrack bleibt übrig. | Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Kantonspolizei geht von einem technischen Defekt aus. Sie ermittelt weiter.