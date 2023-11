Die Schaffhauser Polizei schreibt in ihrer Mitteilung von einem medizinischen Vorfall. Hat ein Mann (77) deshalb mit seinem Auto ein anderes, geparktes Fahrzeug gerammt, eine Hecke durchschlagen und ist in einem Garten stehen geblieben? Der 77-Jährige starb noch am Unfallort.

Sein Auto rollt unkontrolliert weiter

Der Mann fuhr laut Angaben in der Sennenwieshalde los. Sein Auto rollte unkontrolliert weiter, rammte ein geparktes Auto, durchschlug eine Hecke und kam im Garten eines Privatgrundstücks zum Stehen.

Die Rettungskräfte versuchten, ihn zu reanimieren. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Wie es zu dem Unfall kam und wie der genaue Ablauf war, wird ermittelt.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen, die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen, Mitarbeiter der Rettungsflugwacht, Mitarbeiter des Bestattungsamts Schaffhausen, ein Mitarbeiter von SH Power, Mitarbeiter einer privaten Bergungsfirma, die Staatsanwaltschaft Schaffhausen sowie die Schaffhauser Polizei.