Bei einem Unfall in der Nähe von Langrickenbach wurden in der Nacht zum Montag, 26. Juni, drei Menschen schwer verletzt. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung. Daraus geht hervor, dass ein 23-jähriger Autofahrer auf der Mattwilerstrasse von Happerswil in Richtung Bruster unterwegs war, als er um kurz vor 0.45 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Bild: SK

Aus noch unbekannten Gründen geriet er kurz vor dem Dorfeingang rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und in der Folge mit der Fassade eines Hauses. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Ein weiterer 19-jähriger Mitfahrer musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Langrickenbach aus dem Auto befreit werden. Auch er erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Den Schaden schätzen die Beamten auf mehrere zehntausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache war der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr den betroffenen Straßenabschnitt für mehrere Stunden und leitete den Verkehr um.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen: Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Altnau unter 058 3453360 zu melden. Anrufer aus Deutschland müssen die Schweizer Landesvorwahl 0041 verwenden.