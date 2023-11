Zwei Verletzte – einer davon schwer – und ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken, so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich in Frauenfeld ereignet hat. Nach der Kollision zwischen dem Auto eines 85-Jährigen und einem Zug der Frauenfeld-Wil-Bahn am Freitagabend, 17. November, musste der schwer verletze Senior durch die Feuerwehr aus seinem komplett demolierten Wagen befreit werden.

Wie konnte es zu dem Zusammenstoß kommen? Dazu schreibt die Kantonspolizei Thurgau: „Ein Autofahrer war kurz vor 18.30 Uhr auf der St. Gallerstrasse stadtauswärts unterwegs und wollte links in die Reutenenstrasse einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er dabei das Wechselblinksignal, worauf es zur Kollision mit einer Zugkomposition der Frauenfeld-Wil-Bahn kam, die in Richtung Matzingen unterwegs war.“

Der Skoda wurde nach der Kollision mehrere Meter vor dem Triebwagen hergeschoben. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 32-Jährigen, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Durch die gefährliche Kettenreaktion wurde des Auto des Seniors so stark beschädigt, dass der 85-Jährige durch die Feuerwehr Frauenfeld aus dem Auto befreit werden musste.

Zudem zog sich der Autofahrer schwere Verletzungen zu, weshalb ein Rettungsdienst ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik brachte. Auch bei der Beifahrerin, die im Wagen des 32-jährigen Fahrers saß, wurden nach dem Zusammenstoß Verletzungen festgestellt. Diese sind nach Angaben der Kantonspolizei glücklicherweise leicht.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr umgeleitet werden. Der Bahnverkehr war für mehrere Stunden unterbrochen, es wurden Ersatzbusse eingesetzt. Die genaue Schadenhöhe am Zug und den beiden am Unfall beteiligten Autos konnte die Kantonspolizei zunächst nicht beziffern. Die Beamten schätzen aber, dass sich die Schadensumme auf einige zehntausend Franken beläuft.

Ende Oktober kollidierte in Konstanz ebenfalls ein Zug mit einem Auto, das der Fahrer im Gleisbereich zurückgelassen hatte. Aus diesem Grund war es zum Zeitpunkt des heftigen Aufpralls unbesetzt. Der Mann habe seinem Sohn helfen wollen, der auf dem Bahnsteig Wollmatingen anscheinend in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen war, hieß es dazu von der Polizei. Der Schaden in diesem Fall wurde auf rund 70.000 Euro geschätzt.