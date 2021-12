Nun greift auch die Schweiz zu schärferen Maßnahmen in der Pandemie. Bis zuletzt hatte sich der Bundesrat zurückgehalten – wohl auch, weil Ende November ein wichtiger Teil des Covid-Gesetzes in den Volksentscheid ging: Die Bürger stimmten mit großer Mehrheit zu.

Jetzt will der Bund wieder die Zügel in die Hand nehmen. Die Lage hatte sich zuletzt auch in der Schweiz deutlich verschärft. Die Maßnahmen aber wirken verglichen mit Baden-Württemberg eher mild. Denn Zutritt gibt es anders als hierzulande weiter für Geimpfte, Genesene und Getestete. Was nun gilt:

Alain Berset, Mitglied des Bundesrates der Schweiz, sieht mit der neuen Omikron-Variante nun doch Handlungsbedarf. | Bild: Peter Klaunzer

Wie funktioniert das Schweizer Covid-Zertifikat?

Das können alle bekommen, denn in der Schweiz gilt das Äquivalent zu unserer 3G-Regel: Geimpfte, Genesene und Getestete (dann natürlich mit kurzer Gültigkeit). Wer sich testen lassen will, muss die Kosten seit Oktober allerdings selbst tragen – auch wenn es Überlegungen gibt, das wie in Deutschland wieder rückgängig zu machen.

Wie lange bleibt ein Test gültig?

Bisher waren Schnelltests bis zu 48 Stunden gültig, PCR-Tests bis zu 72 Stunden. Nach der neuen Regelung verkürzt sich die Gültigkeit auf 24 Stunden bei Schnelltests, PCR-Tests bleiben weiter 72 Stunden gültig.

Wo wird es bisher angewendet?

Mit dem Zertifikat haben alle Zutritt zu Bars und Restaurants, Clubs und Diskotheken. Auch für Museen und Bibliotheken oder Sporteinrichtungen in Hallen wie Fitnessstudios oder Schwimmbäder, aber auch Chorproben wird es gebraucht. Theater und Kino sowie Konzerte fallen ebenso unter die Zertifikatspflicht.

Inwiefern wird die Pflicht ausgeweitet?

Bisher gab es eine Ausnahme für die Innen-Aktivität von festen Gruppen, also etwa Vereine. Hier war kein Zertifikat nötig, wenn weniger als 30 Menschen zusammenkamen. Diese Ausnahme entfällt nun.

Was ist mit Veranstaltungen im Freien?

Hier gilt ab 300 Besuchern ebenfalls die Zertifikatspflicht, bisher war das erst ab 1000 Teilnehmern der Fall.

Gibt es Ausnahmen von der Zertifikatspflicht?

Ja, etwa bei Selbsthilfegruppen, politischen Informationsveranstaltungen und Gottesdiensten oder Trauerfeiern – aber nur, wenn maximal 50 Menschen teilnehmen.

Gibt es jetzt auch strengere Vorgaben für private Treffen?

Auf dem Papier schon. Wenn mehr als zehn Leute zusammenkommen, was mit Blick auf Weihnachten und größere Familienzusammenkünfte der Fall sein könnte, wird das Zertifikatspflicht „dringlich empfohlen“. Ungeimpfte sollen sich also vorher testen lassen – eine Pflicht gibt es aber nicht.

Bisher galt die Maskenpflicht ja gar nicht überall. Ändert sich das jetzt?

Ja. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Nach der Neuregelung sollen dann „alle Innenbereiche von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht“ auch eine Maskenpflicht mit sich bringen. Neu betrifft dies dann zum Beispiel Museen, Theater und Veranstaltungen wie Konzerte.

Was gilt bei der Arbeit?

Hier hat der Bundesrat eine „dringliche Empfehlung“ für Homeoffice ausgesprochen – eine tatsächliche Pflicht lehnten die Kantone ab. Am Arbeitsplatz gilt: Sobald sich mehr als eine Person in einem Raum aufhält, müssen alle Mitarbeiter Maske tragen.

Was gilt dann in Bars und Restaurants?

Hier kann natürlich nicht durchgehend eine Maske getragen werden. Dafür gilt dann beim Essen und Trinken eine Sitzpflicht. Das Covid-Zertifikat muss auch dabei sein.

Und beim Sport?

Hier gilt dann die Kontaktdatenhinterlegung – wer ins Fitnessstudio oder zum Vereinstraining will, muss seine Kontaktdaten hinterlassen. Die Zertifikatspflicht gilt ohnehin.

Denkt die Schweiz auch an 2G-Modelle?

Ja, der Bundesrat hat jetzt den Weg dafür frei gemacht. Es ist nun ein Optionsmodell möglich, wie es auch in Baden-Württemberg bei niedriger Inzidenz gilt: Alle öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen können, wenn sie es wollen, nur noch Geimpfte und Genesene einlassen. Dafür entfällt dann die Maskenpflicht.

Was ändert sich bei der Einreise?

Vorab: Für Baden-Württemberger und Bayern nichts. Sie dürfen weiterhin jederzeit und ohne Nachweispflicht einreisen, egal ob geimpft oder nicht. Wer jedoch nicht in diesen Bundesländern oder anderen grenznahen Regionen im benachbarten Ausland wohnt, für den wird es schwierig: Er muss die Einreise anmelden und einen PCR-Test nachweisen – unabhängig vom Impfstatus. Nach vier bis sieben Tagen ist dann ein weiterer PCR-Test fällig.

So soll die Verbreitung der Omikron-Variante verhindert werden. Gleichzeitig entfallen alle Quarantäneregeln, egal woher der Reisende kommt. Kinder unter 16 Jahren sind von den Regeln ausgenommen.

Die Schweiz gilt für Deutschland jedoch ab 6. Dezember als Risikogebiet. Was sich durch die Einstufung als Risikogebiet ändert, lesen Sie hier.

Ab wann gilt die Regelung?

Die Regelung gilt ab Montag, 6. Dezember. Die neue Einreiseregel gilt ab Samstag, 4. Dezember.