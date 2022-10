Bei Sanierungsarbeiten im Rheinkraftwerk in Neuhausen am Rheinfall ist am Dienstagabend, 25. Oktober, ein 30-jähriger Arbeiter aus fünfeinhalb Metern von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt. Laut Mitteilung der Schaffhauser Polizei musste der Mann mit erheblichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Arbeiten im Auslaufkanal

Laut Angaben mussten die Arbeiter im Auslaufkanal des Kraftwerks eine Wasserleitung verlegen. Dafür wurde der Kanal trockengelegt. Nach Beendigung der Arbeiten seien Geräte vom Kanal auf ein Gerüst in fünfeinhalb Metern gehievt worden.

Sturz vom Gerüst

Dann passierte es. Der 30-Jährige stürzte der Polizei zufolge vom Gerüst auf den Boden des trockengelegten Ablaufkanals. Dabei verletzte er sich erheblich, wie die Polizei weiter schreibt. Arbeitskollegen hätten den Mann umgehend betreut und die Rettungskräfte alarmiert.

Aufwendige Bergung

Die Bergung des Verunglückten habe sich aufwendig gestaltet. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Spital. Die Schaffhauser Polizei ermittelt noch zum Unfallhergang.

Neben der Schaffhauser Polizei und der Besatzung des Helikopters waren eine Ambulanz-Besatzung des Kantonsspitals Schaffhausen, die Feuerwehr Neuhausen und das Arbeitsinspektorat des Kantons im Einsatz.

