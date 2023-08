Der Fund ist grausam, das Rätsel jahrelang riesig: Am 13. Dezember 2007 wird im Barchetsee im Kanton Thurgau eine männliche Leiche gefunden. Sie ist mit einem 30 Kilogramm schweren Betonklotz beschwert und weist mehrere Schusswunden auf. Es handelt sich dabei um einen damals 27 Jahre alten Ägypter. Die Ermittler werten Hinweise aus – doch eine heiße Spur ist nicht dabei. Der Fall wird zum Cold Case, zum kalten Fall, der ausermittelt scheint.

Doch vor fünf Jahren beginnt sich das Blatt zu wenden. Eine Cold-Case-Aufarbeitung rollt den Fall neu auf, mit verdeckten Ermittlern, Observationen und weiteren technischen Überwachungen. Nun, fast 15 Jahren später, erhebt die Staatsanwaltschaft Thurgau Anklage. Ein 62 Jahre alter Schweizer und ein 58 Jahre alter Italiener werden sich vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten müssen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Mord.

Ermordet und versenkt

Der von der Anklage beschriebene Tatverlauf weckt unweigerlich Erinnerungen an Mafia-Filme, es wird eine regelrechte Hinrichtung dargelegt: Die Männer sollen den damals 27-Jährigen unter falschem Vorwand in ein Waldstück nahe Frauenfeld gelockt haben. Mit einer Pistole sollen sie dann mehrfach auf das Opfer geschossen haben – den letzten Schuss gezielt auf dessen Kopf.

Mit diesem Bild fahndete die Kapo Thurgau, es zeigt den ermordeten Ägypter. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Von dort haben sie laut Anklage den Ermordeten an den Barchetsee transportiert, der rund 15 Kilometer nordwestlich von Frauenfeld liegt. Beim Fund war die Hose des Opfers heruntergezogen und Oberbekleidung nach oben geschoben – vielleicht um das Opfer zu entwürdigen, wie man schon bei früheren Ermittlungen vermutete.

Dieser mögliche Tatverlauf passt zu Schilderungen, die Teil auch einer Aktenzeichen-XY-Ausstrahlung im März 2022 waren. Demnach war der Ägypter am 10. Dezember 2007 mit zwei Freunden in einem Lokal in der Schaffhauser Innenstadt etwas trinken, als er plötzlich einen ominösen Anruf von einer drei Kilometer entfernten Telefonzelle erhielt, wie die Kripo später ermitteln konnte. Obwohl er gerade noch eine Runde bestellt hatte, verließ er seine Freunde, ohne ihnen zu sagen, wen er wo so eilig treffen müsse.

Hier liegt der Barchetsee. | Bild: Maptiler/SK

Motiv bleibt vorerst unklar

Warum die beiden im August 2022 festgenommenen Angeklagten den Mann umgebracht haben sollen, erklärt die Staatsanwaltschaft Thurgau auf SÜDKURIER-Anfrage nicht. Auch inwiefern sich frühere Hinweise zu Kontakten ins Drogen- oder Rotlichtmilieu erhärtet haben, soll laut Staatsanwalt Fabian Mörtl erst in der Gerichtsverhandlung öffentlich werden. Der 62-jährige Angeklagte sitzt weiterhin in Haft, der 58-Jährige ist derzeit auf freiem Fuß, nachdem eine Haftbeschwerde gegen seine Untersuchungshaft Erfolg hatte.

Zur Aufklärung des Falles hatte die Aktenzeichen-XY-Ausstrahlung einen wichtigen Beitrag geleistet. Einer von rund 100 Anrufern hatte den Hinweis geliefert, woher das im See gefundene Betonelement stammte: Es diente einst als Gegengewicht eines Zeichentisches, wie sich herausstellte. Der Besitzer hatte es entsorgt – und da bekannt war, wo und wann das war, half es beim Aufklären der Hintergründe des Falles.

Dieser Betonklotz spielte eine entscheidende Rolle. | Bild: Kapo Thurgau

Rund fünf Monate später wurde der 62-Jährige bei der Einreise von Deutschland in die Schweiz am Grenzübergang Bargen festgenommen, der 58-Jährige wenige Tage später in seinem Wohnort Schaffhausen. Bis zu einer etwaigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.