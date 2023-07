Kanton Aargau vor 3 Stunden

Als seine Frau von Scheidung spricht, rastet ihr Mann (47) aus – aber das Obergericht urteilt milder

Das Bezirksgericht Laufenburg will laut seinem Urteil den Beschuldigten unter anderem des Landes verweisen. Der Mann, der seine Frau massiv bedroht hat, geht aber in Berufung. So entscheidet die höhere Instanz.