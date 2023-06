Das Ende des Zweiten Weltkriegs nahte, doch Ende Februar 1945 sind Bomben auf Stein am Rhein gefallen. An die neun Toten und die zerstörten Häuser erinnert das Buch „Bomben auf Stein am Rhein“.

Der Schaffhauser Historiker Matthias Wipf hat sich im vergangenen Vierteljahrhundert intensiv der Erforschung und Vermittlung der Geschehnisse in Schaffhausen während des Zweiten Weltkriegs gewidmet. Mit dem Buch „Als wäre es gestern gewesen -­ Erinnerungen an die Bombardierung von Schaffhausen am 1. April 1944“ hat der Zeitgeschichtler erstmals die wissenschaftliche Methode der Oral History angewandt und durch das Befragen von Zeitzeugen den Geschehnissen eine neue, intensive Dimension verliehen. Vor wenigen Wochen hat er eine weitere Forschungsarbeit vorgelegt: „Bomben auf Stein am Rhein“.

Der Bombenabwurf auf Stein am Rhein erfolgte am Freitag, 23. Februar 1945, um 12.35 Uhr, durch ein einzelnes, von Nordosten herkommendes Flugzeug. Es wurden Sprengbomben abgeworfen. Nach der schweren Bombardierung Schaffhausens am 1. April 1944 und dem Bombenabwurf auf Thayngen am Weihnachtstag 1944 ist der Kanton Schaffhausen damit zum dritten Mal vom Luftkrieg schwer heimgesucht worden. Die Sprengbomben auf Stein am Rhein haben neun Leute getötet. Am Tag zuvor hatten Bomber der Alliierten in Donaueschingen und auf der Baar Tote und Zerstörungen hinterlassen.

Wipf tritt dafür ein, dass nicht in Vergessenheit gerät, dass gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Südbaden, das Bodenseegebiet und Schweizer Orte Ziele von Bombenangriffen waren. Singen zum Beispiel ist am 25. Dezember 1944, dem ersten Weihnachtsfeiertag, von 38 US-Bomber angeflogen worden. Bei diesem schweren Angriff starben 37 Menschen und fast 60 wurden verletzt. Zwischen Oktober 1944 und April 1945 erlebte die Stadt am Hohentwiel sechs Luftangriffe.

Das Befragen von Zeitzeugen hat Matthias Wipf auch für sein in Stein am Rhein aus der Taufe gehobenen Buch „Bomben auf Stein am Rhein“ angewandt. Wie sich bei der Vorstellung des Buches in Stein am Rhein im neuen Kulturhaus Obere Stube zeigte, hat dieses Werk einem großen Bedürfnis entsprochen. Wipf lässt darin acht Zeitzeugen zu Wort kommen, die damals noch im Kindes- und Jugendalter waren.

Die Erinnerungen der acht noch befragten Zeitzeugen, zwei sind mittlerweile verstorben, geben die ganz persönlichen Erfahrungen auf unmittelbare Art wieder. Die Steiner Stadtpräsidentin Corinne Ullmann zeigte sich an der Buchtaufe beeindruckt: „Die Berichte der Zeitzeugen sind eine wertvolle Erinnerung an das schreckliche Ereignis.“

Verena Bühlmann, deren Erinnerungen im Buch zusammengefasst sind, ist zur Buchtaufe gekommen und sagte: „Es ist seltsam, jetzt in die Obere Stube zurückzukehren“, antwortete Bühlmann auf Ullmanns Frage, wie es denn sei, die alten Orte wiederzusehen. In der oberen Stube bekam Bühlmann damals mit anderen von den Zerstörungen betroffenen Steiner Bewohnern zu essen.

Recherchen im Archiv

Matthias Wipf hat für sein Buch über die Bombardierung von Stein am Rhein neben der Zeitzeugen-Befragung in erster Linie aufwendige Recherchen in angelsächsischen Archiven durchgeführt, um wirklich Klarheit über die Operation Clarion zu erhalten, die größte alliierte Luftangriffsoffensive des gesamten Krieges mit insgesamt 6500 Flugzeugen. „Ziel der Operation war eine weitreichende Zerstörung neuralgischer Transportwege wie Bahnhöfe oder Brücken. Dadurch sollten, bevor die alliierten Bodentruppen den Rhein überquerten, die feindlichen Nachschubwege entscheidend dezimiert werden“, so Wipf.