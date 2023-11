Eine 43-jährige Frau ist am Samstagabend, 11. November, in Siegershausen in der Nähe von Kreuzlingen von ihrem fünf Jahre älteren Ehemann angegriffen worden. Sie trug mehrere Verletzungen davon. Das teilte die Kantonspolizei Thurgau mit.

Der Tatort liegt südlich von Kreuzlingen in Richtung Weinfelden. In Siegershausen befindet sich auch ein Bahnhof an der Strecke Konstanz–Weinfelden. | Bild: SK

Gegen 19 Uhr war bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über die Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten eingegangen. Die Frau sei mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Regionalpolizei nahmen den Täter fest und inhaftierten ihn. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ordnete bei dem alkoholisierten Mann eine Blut- und Urinprobe an. Eine Spezialistin des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren. Ermittelt wird gegen den 48-Jährigen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.