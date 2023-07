Kanton Aargau vor 2 Stunden

Alarm! Der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal geht das Personal aus

Die schwierige Lage bei der Polizei in der Schweizer Gemeinde hält an: 13 Polizisten wenden sich mit einem Hilferuf und der Bitte um eine Aussprache an den Gemeinderat. Was ist da los?