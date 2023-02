Das Sechseläuten – ein besonderer Zürcher Brauch

14. bis 17. April: Mitte April verkündet das Läuten der zweitgrößten Glocke des Grossmünsters die Umstellung auf den späteren Feierabend um 18 Uhr. So lautet die historische Begründung des Sechseläutens, mit erster Erwähnung im 16. Jahrhundert. Heute treffen sich an einem Montag im April verkleidete Zunftmitglieder zum Umzug durch die Stadt, um an die Hochzeit und zentrale Rolle der Zünfte für Zürich zu erinnern.

Dieses Jahr wird das Sechseläuten zwischen dem 14. und 17. April gefeiert. Am Sonntag gibt es einen Kinderumzug. Am Montag folgt ein Aufmarsch kostümierter Zunftmitglieder durch die Stadt, um den Winter zu verabschieden. Der Höhepunkt ist das Verbrennen des „Bööggs“, einer Schneemann-Figur, die symbolisch für den Winter steht.

Zürich Pride Festival – Feier der queeren Community

16. und 17. Juni: Im Juni findet in Zürich wieder „der größte queere Anlass der Schweiz“ statt, wie es auf der Website des Festivals heißt. Am 16. und 17. Juni laden die Veranstalter auf das Kasernenareal zur Feier der queeren Community mit Reden und Konzerten. Höhepunkt ist ein großer Demonstrationszug durch die Stadt am Samstag, 17. Juni. Der Eintritt ist kostenlos. Seit 1994 wird in Zürich der Christopher Street Day gefeiert. 2009 wurde das Fest in Zurich Pride Festival umbenannt.

Konstanz Ganz schön schick, Herr Burchardt: Der OB tritt beim CSD in Konstanz in Stöckelschuhen auf Das könnte Sie auch interessieren

Caliente! – Südamerikanische Lebensfreude im Alpenland

30. Juni bis 2. Juli: Ebenfalls auf dem Kasernenareal das Caliente! statt. Hier wird vom 30. Juni bis zum 2. Juli der lateinamerikanischen Kultur gehuldigt, unter anderem mit einem großen Essensangebot und Live-Musik, die zum Tanzen einlädt. Dabei werden von Salsa bis Reggaeton die verschiedensten Genres bedient. Das „größte Latin Festival in Europa“ findet seit 1995 im Stadtteil Langstrasse statt. 2018 wurde es von etwa 300.000 Menschen besucht, heißt es auf der Website. Ableger des Festivals gibt es etwa in Bern und Baden.

Züri Fäscht – Millionen kommen zu diesem Volksfest

7. bis 9. Juli: Alle drei Jahre findet das Züri Fäscht statt – das größte Volksfest der Schweiz. Mehrere Straßen werden während des Fäschts für Autos, Tram und Bus gesperrt, damit für die vielen Besucher genügend Platz ist. Knapp zwei Millionen Gäste werden erwartet. Höhepunkte sind Feuerwerksshows am Freitag- und Samstagabend. Auch eine Flugshow der Schweizer Armee über dem See ist geplant. Eine Riesenchilbi, Schweizerdeutsch für einen Jahrmarkt, gehört ebenso zum Programm. Die Organisatoren haben dieses Jahr ganz besonders den Aspekt der Nachhaltigkeit im Blick, wie sie auf der Website des Züri Fäscht schreiben.

Festivals Die Festivals 2023 in der Region: Salem Open Air, Seenachtfest und Co. Das könnte Sie auch interessieren

Street Parade – Riesige Party mitten im Herzen der Stadt

12. August: Hunderttausende Fans elektronischer Musik kommen bei der jährlich stattfinden Street Parade auf ihre Kosten. Am 12. August fahren rund 30 Love Mobiles, also dekorierte Laster von denen Techno-Musik dröhnt, durch die versammelte Menschenmenge um das Seebecken. Auf acht weiteren Bühnen spielen zusätzlich berühmte DJs und Live Acts. Seit 1992 gibt es die Street Parade, in den letzten Jahren ist sie stetig gewachsen. Als „Demonstration für Liebe, Frieden, Freiheit, Großzügigkeit und Toleranz“ wird das Ereignis von seinen Veranstaltern bezeichnet. Der Eintritt ist frei.

Zürcher Theater Spektakel – Mehr als bloßes Schauspiel

17. August bis 3. September: 18 Tage lang dürfen sich im Sommer darstellende Künstler präsentieren: Für das Zürcher Theater Spektakel wird die Landiwiese am Zürichsee in eine große Theaterbühne verwandelt, weitere Spielstätten sind die Werfthalle und das Kulturzentrum Rote Fabrik. Das Programm streut dabei in verschiedenste Richtung: Theater, Musik, Tanz oder Performanceart. Das Publikum kann über das Gelände flanieren oder sich vor eine der vielen, kleinen Bühnen aufs Gras setzen. Dieses Jahr findet das Zürcher Theater Spektakel zwischen dem 17. August und 3. September statt.

Meinung Wir und die Schweizer – wie die gemeinsame Sprache uns in die Irre führt Das könnte Sie auch interessieren

Zürich Openair – Große Namen beim großen Festival

22. bis 26. August: Hierfür kommen wieder große Popstars und charmante Geheimtipps nach Zürich: Beim Zürich Openair werden Ende August etwa 25.000 Zuschauer erwartet. Im vergangenen Jahr standen Größen wie Arctic Monkeys, Kings Of Leon und David Guetta auf der Bühne. Neben der Live-Musik gibt es Zirkuskünstler, ein breites gastronomisches Angebot und die Möglichkeit neben dem Festivalgelände in der Nähe des Flughafens zu campen.

Und es gibt das Dörflifäscht und weitere Quartierfeste

Im Viertel Niederdorf in der Zürcher Altstadt wird Ende August das Dörflifäscht gefeiert. Tagsüber wird familienfreundliches Programm angeboten, abends lassen Live-Musik und DJs die Niederdorfer-Plätze zu Tanzflächen werden. Für weitere Quartierfeste wie das Idaplatz- oder Röntgenplatzfest steht für dieses Jahr noch kein Datum fest.