Mit 145 Kilometer pro Stunde ist am Samstag ein Motorradfahrer in Rafz, gegenüber von Lottstetten, in eine Radarkontrolle der Kantonspolizei Zürich gerast. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, ihn erwartet ein Strafverfahren.

Wo hat die Polizei kontrolliert?

Die Verkehrspolizisten kontrollierten laut Angaben der Kantonspolizei Zürich am Samstag auf der Schaffhauserstrasse in Rafz mit einem Lasermessgerät die Geschwindigkeit. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 80 Kilometer pro Stunde.

Wie schnell war der Motorradfahrer unterwegs?

Gegen 17.05 Uhr wurde ein 50-jähriger Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit von netto 145 Kilometern pro Stunde gemessen.

Er hat die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 65 Kilometer pro Stunde überschritten. Wegen der Begehung eines Raserdelikts wurde er vorläufig festgenommen, schreibt die Polizei weiter.

Zudem wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen.

Was erwartet den Motorradfahrer?

Nach der polizeilichen Befragung sei der Mann aus der Polizeihaft entlassen worden. Gegen den Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ein Strafverfahren eröffnet.

Wer ist noch in die Radarfalle getappt?

Bereits gegen 16.45 Uhr wurde ein 49-jähriger Autofahrer mit einer gemessenen Geschwindigkeit von netto 107 Stundenkilometern geblitzt. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 27 Kilometern pro Stunde. Der Schweizer wird wegen der Widerhandlung gegen das Straßenverkehrsgesetz angezeigt. (sk)