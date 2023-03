Kanton Aargau vor 7 Stunden

Dreist! Frau findet Portemonnaie mit einer Bankkarte und geht einkaufen

Eine 28-Jährige findet in einem Restaurant in Klingnau ein Portemonnaie. Statt es abzugeben, zahlt sie mit einer fremden Bankkarte in zwei Läden in Döttingen. Doch die Sache fliegt auf.