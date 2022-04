von Miguel Lo Bartolo,.CH Media und René Laglstorfer

Was sich in einem Treppenhaus im Hamburger Stadtteil Ottensen zugetragen hat, nennen norddeutsche Medien einen „unfassbaren Vorfall“: Bei der Einsatzzentrale der Polizei ging am Dienstagmorgen ein Notruf ein. Eine Anruferin meldete Schüsse in einem Treppenhaus nahe dem Bahnhof Altona. Als die Polizei um 8.45 Uhr am Tatort eintraf, fand sie zwei Leichen und eine Schusswaffe vor.

Die Identität des Mannes war der Hamburger Polizei am Dienstagabend noch nicht bekannt. Nun bestätigt sie auf Anfrage: Es handelt sich um einen 23-Jährigen mit Schweizer Staatsbürgerschaft. Laut Recherchen der „Thurgauer Zeitung“ war er aus Güttingen nach Hamburg gereist. Güttingen ist dabei nicht der Radolfzeller Stadtteil gleichen Namens, sondern eine Schweizer Gemeinde am Seeufer zwischen Kreuzlingen und Romanshorn.

Die 22-jährige Frau hatte die deutsche Staatsbürgerschaft, war aber auch in der Schweiz, im Raum St. Gallen, wohnhaft. Der Mann wurde von den Rettungskräften, die ebenfalls ausgerückt waren, schnell für tot erklärt. Die Reanimationsversuche bei der Frau scheiterten. Die Polizei geht zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass der Mann zuerst die Frau und dann sich selbst erschoss.

Zwei Schüsse auf die Frau

Eine Recherche der „Thurgauer Zeitung“ ergab, dass die Auseinandersetzung in drei Revolverschüssen gipfelte. Der mutmaßliche Täter soll die Frau zweimal angeschossen haben – einmal in den Arm, einmal in die Brust. Danach soll er die Waffe gegen sich selbst gerichtet und abgefeuert haben, wieder auf Brusthöhe.

Eine Nachbarin, dieselbe Frau, die nach der Schussabgabe die Polizei verständigte, soll die beiden durch den Türspion beobachtet haben, als sie schon am Boden lagen, so beschreibt es ein Redaktionsmitglied des „Hamburger Abendblatts“.

War der mutmaßliche Täter ein Stalker?

Gemäß Medienberichten soll die Polizei zunächst nicht ausgeschlossen haben, dass die Toten Opfer eines Verbrechens wurden und sich der Schütze noch in Tatortnähe aufhält. Auf Nachfrage aber dementiert die Hamburger Polizei. Es sei schnell klar gewesen, wie das vonstatten gegangen sein musste. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Beteiligung einer dritten Person definitiv ausgeschlossen werden“, heißt es von der Hamburger Polizei. Das Motiv ist noch unklar, laut Medienberichten könnte der Täter ein Stalker gewesen sein.