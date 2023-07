Nach Angaben des Veranstalters waren seit Mittwoch, 5. Juli, rund 160.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände des Openair Frauenfeld. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Pressemitteilung. Trotz zahlreicher Meldungen kam es bis auf einen Vorfall vom Freitag, 7. Juli, bei dem eine Person nach einer Auseinandersetzung verletzt wurde, zu keinen gravierenden Zwischenfällen. Um Aufzuklären, wer für diesen Angriff verantwortlich war, suchen die Beamten nach Zeugen.

In einer anderen Pressemitteilung heißt es dazu: „Am frühen Freitagmorgen musste in Frauenfeld ein Mann mit einer Stichverletzung ins Spital gebracht werden.“ Demnach ging gegen 4 Uhr morgens die Meldung ein, dass der junge Mann von einem Unbekannten angegriffen worden sei.

Der 22-Jährige sagte gegenüber der Polizei aus, dass es zwischen Mitternacht und 1 Uhr im Bereich der Essensstände auf dem Openair-Gelände zu einer Prügelei mit dem Fremden gekommen sei. Als er wegging, sei er von hinten mit einem Messer verletzt worden. Darauf sei es erneut zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei welcher mehrere Personen beteiligt gewesen seien.

Dazu schreibt die Kantonspolizei: „Der genaue Tathergang und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Verletzung nicht lebensbedrohlich. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet. Wer Angaben zur Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058 3452222 zu melden.“ Anrufer aus Deutschland müssen die Schweizer Landesvorwahl 0041 nutzen.

Diebstähle, unbewilligte Drohnenflüge und drei Personen müssen ins Krankenhaus

Bis auf den Vorfall sei das Einschreiten der Polizei nur vereinzelt notwendig gewesen, wobei mehrere Besucher vom Gelände weggewiesen werden mussten. Wie in den vergangenen Jahren seien viele Diebstähle gemeldet worden, weil Wertgegenstände aus Zelten oder Mobiltelefone entwendet wurden. Teilweise wurde Besuchern im Festgelände Schmuck vom Hals gerissen.

Während des Festivals wurden rund ein Dutzend unbewilligte Drohnenflüge registriert. Mehrere Piloten werden dafür bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Bei etwa 160.000 Festival-Besuchern wurden rund 1800 Konsultationen durch die Sanitäter vor Ort registriert, wovon es sich bei 1000 Behandlungen um kleinere Verletzungen handelte, die schnell behandelt werden konnten. Lediglich in drei Fällen verfügten die Ärzte eine Spitaleinweisung zur Weiterbehandlung.

Die Feuerwehr Frauenfeld war ebenfalls am Festival im Einsatz. Sie musste in einem Fall ausrücken, als ein Zelt brannte. Bei der An- und Abreise der Besucherinnen und Besucher kam es auf den Straßen in der Region Frauenfeld zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Parkplätze beim Festivalgelände waren mit mehreren tausend Fahrzeugen belegt.

„Um im Ereignisfall rasch reagieren zu können, haben zahlreiche Einsatzkräfte, unter anderem die Kantonspolizei Thurgau, den Anlass im Schichtbetrieb begleitet. Die intensiven Vorbereitungen aller beteiligten Organisationen sowie des Veranstalters haben sich gelohnt und führten in sehr guter Zusammenarbeit zu einem reibungslosen Ablauf“, lautet das Fazit der Schweizer Behörde.