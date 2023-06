Der Notruf erreichte die Polizei in St. Gallen am späten Sonntagnachmittag: Ein 14 Jahre alter Junge war von einem Segelschiff zum Baden in den Bodensee gegangen.

Doch dann wurden er und das Boot auseinandergetrieben, so die Kantonspolizei St. Gallen, die über den Vorfall in einer Pressemitteilung informiert. Daraufhin verloren die Personen auf dem Segelschiff und der Jugendliche den Kontakt.

Junge bei Altenrhein vermisst

Der Vorfall ereignete sich bei Altenrhein im Kanton St. Gallen. In den See gegangen ist der Junge laut Polizei nahe des Seezeichens 1. Richtung Ufer ist der See von dort an nur wenige Meter tief – dahinter jedoch fällt er steil ab. Miterleben mussten das Unglück der Vater des 14-Jährigen und ein Kollege des Mannes, er steuerte das Segelschiff.

Hier ereignete sich das Unglück. | Bild: SK/Maptiler

Die Kantonspolizei war nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Seerettung mit einen Großaufgebot im Einsatz. Ein anfangs eingesetzter Hubschrauber wurde im Laufe der Suchaktion am Sonntagabend von einer Polizeidrohne abgelöst. Den Angehörigen sei psychologische Hilfe zur Verfügung gestellt worden, so die Polizei.

Die Dunkelheit setzte der bis dahin erfolglosen Suche am Sonntagabend ein Ende. Am Montag wurde die Aktion fortgesetzt. Erneut waren Drohnen und Taucher im Einsatz. Dabei wurde festgestellt, dass an der Stelle des Verschwindens im See eine starke Strömung herrscht. Weitere Taucheinsätze seien laut Polizei deswegen nicht sinnvoll, auch weitere Drohnenüberflüge brachten nicht mehr Gewissheit. Nun soll technisches Gerät zur Unterstützung organisiert werden.

Drei Tote am Wochenende

Im Kanton St. Gallen hat das Wochenende nicht nur wegen des Unglücks auf dem Bodensee einen tragischen Verlauf genommen: Drei Männer starben bei Freizeitaktivitäten. In der Stadt St. Gallen ist am Sonntag ein 36 Jahre alter Mann beim Baden im Mannenweiher ertrunken, er soll ein schlechter Schwimmer gewesen sein.

Am Samstag starb zudem ein 20-Jähriger, der aus einem Gummiboot in den Fluss Linth gefallen war und dort ertrank. Zudem starb in Walenstadt ein 42 Jahre alter Wingsuit-Pilot. Der Mann aus Österreich war nahe eines offiziellen Landeplatzes aus bisher unbekannten Gründen abgestürzt.