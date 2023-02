Die Kantonspolizei Thurgau hat im Industriegebiet Bischofszell einem speziellen Gewerbebetrieb den Garaus gemacht: einer Indoor-Hanfanlage mit rund 12.500 Pflanzen.

Mit einer Zollkontrolle fing alles an

Wie Fabian Mörtl von der Staatsanwaltschaft Thurgau mitteilte, hatten Anfang Dezember Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit in Berg südlich von Kreuzlingen einen Lieferwagen mit einer Ladung von mehr als 5000 Hanf-Setzlingen angehalten. Daraufhin nahmen die Strafverfolgungsbehörden ihre Ermittlungen auf.

„Es bestand der dringende Verdacht, dass im Raum Bischofszell Marihuana angebaut wird“, so Mörtl. Mitte Februar führte die Kantonspolizei Thurgau auf Anordnung der Staatsanwaltschaft schließlich fünf Hausdurchsuchungen durch. Dabei stießen die Spezialisten der Kriminalpolizei im Industriegebiet von Bischofszell, einer Kleinstadt zwischen Weinfelden und St. Gallen, auf die Hanf-Plantage.

Schnelltests ergaben, dass es sich um Drogenhanf handelt. Ein 30- und ein 28-jähriger Schweizer sowie ein 34-jähriger Niederländer wurden festgenommen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Der Ertrag pro Pflanze liegt bei guten Bedingungen und abhängig von der Sorte bei grob geschätzt um die 50 Gramm. 12.500 Pflanzen ergäben dann also deutlich über 600 Kilogramm.

Anbau in der Schweiz auch verboten

Cannabis ist in der Schweiz als verbotene Droge eingestuft – der Anbau als Rauschmittel entsprechend illegal. Laut der Bürgerportel-Homepage ch.ch sind Cannabisprodukte nur dann erlaubt, wenn sie weniger als ein Prozent des Wirkstoffs THC (Tetrahydrocannabinol, Anm.d.Red.) enthalten. Als Beispiele hierfür werden Hanfblüten, Duftöle, Salben oder Tropfen, die eingenommen werden, aufgeführt.

Auch der private Hanfanbau ist in der Schweiz erlaubt, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der THC-Gehalt der Cannabissorte unter einem Prozent liegt. Auch in der Medizin wird Cannabis in der Schweiz eingesetzt: Seit August 2022 ist dies laut Bundesamt für Gesundheit erlaubt, sofern ein Arzt ein Cannabis-Medikament verschreibt.