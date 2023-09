Fußball-Verbandsliga: Freiburger FC – SC Konstanz-Wollmatingen 0:3 (0:2). – Der SC Konstanz-Wollmatingen nimmt drei Punkte mit an den See und erzwingt den unangefochtenen Tabellenführer mit 3:0.

Gleich in der ersten Minute ein Tor

Gleich nach 20 Sekunden konnte Konstantin Hahn nach einem perfekten Zuspiel von Mert Tuncer zum 1:0 per Heber einnetzen. Die Freiburger waren sehr überrascht, so früh in den Rückstand zu geraten. Wütend versuchten diese gegen die überragende Konstanzer Verteidigung anzulaufen.

Verkehrte Welt in Freiburg

Dann der nächste Schock für die Freiburger, in der 20. Spielminute köpfte Christian Neumaier nach einem Eckball zum 2:0 ein. Verkehrte Welt in Freiburg. Das Ergebnis war durchaus verdient.

Freiburg verwandelt seine Chancen nicht

Zur zweiten Halbzeit übernahmen die spielstarken Freiburger das Kommando und kamen zu einigen guten Gelegenheiten in der 63. und 74. Spielminute. Mit etwas Glück blieb weiterhin bestehen und die Konstanzer lauern auf ihre Konter um den überragenden Mert Tuncer und erarbeiteten sich gute Angriffe, Hahn und Tuncer verpassten das 3:0.

Scheel macht den Schlusspunkt in der Nachspielzeit

Die Heimmannschaft wütete weiterhin in Richtung Konstanzer Tor. Ali Ibrahim vergab in der 86. Minute die Riesenchance zum Anschluss. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Robert Scheel, der nach einem Solo über 60 Meter das 3:0 in der 93. Spielminute für die Entscheidung. Am Ende war der Sieg verdient und die Konstanzer fahren mit überraschenden drei Punkte nach hause.

SC Konstanz-Wollmatingen: Wagner (Tor), Sardarabady, Spindler, Junker (92. Javid), Tuncer, Hahn (85. Adefeyiju), Wunsch, Werne, Neumaier, Klöckler (52. Scheel), Corda (78. da Silva). – Tore: 0:1 (1.) Hahn, 0:2 (13.) Neumaier, 0:3 (93.) Scheel. – SR: Mera-Linz.