Fußball-Verbandsliga: FC Teningen – SC Konstanz-Wollmatingen 7:0 (3:0). – Der Tabellenführer aus Teningen kam besser in die Partie und traf direkt zum 1:0 durch Nouri (11. Minute). Nach dem Rückstand waren die Gäste aus Konstanz-Wollmatingen keineswegs verunsichert, und sie hatten die große Chance auf den Ausgleich. Aber Konstantin Hahn verschoss einen Strafstoß und so blieb es vorerst beim 1:0.

FC spielerisch überlegen, aber auch Gäste mit Chancen

In der 21. Minute erzielten die Gastgeber dann das 2:0. Torschütze war wieder Nouri. Aber auch nach dem nächsten Rückschlag gaben sich die Gäste nicht auf. So war es wieder Hahn, der die Möglichkeit auf einen Treffer hatte. Dieses Mal scheiterte er aber am Aluminium und traf nur die Latte. Kurz vor der Halbzeit führte dann ein individueller Fehler in der Konstanzer Hintermannschaft zum 3:0 für die Teninger durch Wehrle (42.). Obwohl die Heimmannschaft spielerisch deutlich überlegen war, hatten die Gäste mehrfach die Chance, ein Tor zu erzielen und so zumindest das Ergebnis ausgeglichener zu gestalten.

Teningen trifft drei Mal innerhalb von zehn Minuten

Nach der Pause dann der nächste Rückschlag (46.): Nouri traf erneut und vervollständigte damit seinen Dreierpack an diesem Nachmittag. Danach nahm die Partie ihren Lauf und jeder Angriff des Spitzenreiters war ein Treffer. So fielen innerhalb von zehn Minuten noch mal drei Tore für die Gastgeber. Hodel (71.) und zweimal Resch (76. und 79.) stellten dann das Endresultat her.

Nichtsdestotrotz war der SC Konstanz-Wollmatingen nicht chancenlos und hatte durch Hahn und Scheel auch noch in der zweiten Halbzeit einige Möglichkeiten. Trotz der zahlreichen Gästechancen war der Spitzenreiter zu stark für den Verbandsliga-Aufsteiger.

SC Konstanz-Wollmatingen: Bisinger, Junker (77. Wenzler), Sardarabady, Hain, Hahn, Wunsch, Werne, Neumaier (68. Plankert), Pati (77. Krämer), Scheel (59. Jung), Tomas. – Tore: 1:0 (11.) Nouri, 2:0 (21.) Nouri, 3:0 (42.) Wehrle, 4:0 (46.) Nouri, 5:0 (71.) Hodel, 6:0 (76.) Resch, 7:0 (79.) Resch. – SR: Wilke. – Z: 150.

