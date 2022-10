von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga, A-Junioren: FV Ravensburg – FC 08 Villingen (Sonntag, 14 Uhr). (tzs) Nach dem 2:0-Erfolg gegen Ulm am vergangenen Spieltag und dem Sprung auf Tabellenplatz zwei greift die Villinger Mannschaft um Trainer Reiner Scheu beim Tabellenzehnten FV Ravensburg wieder an. „Wir wollen wieder so eine starke kämpferische Leistung bringen. Wir dürfen Ravensburg nicht als Selbstläufer sehen, das wäre fatal“, warnt Scheu. Personell sieht es bei den Villingern wieder deutlich besser aus. David Haas und Nico Kroh haben ihre Verletzungen überstanden und das Training wieder aufgenommen. Möglicherweise sind beide schon am Sonntag für Scheu eine Option.

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: SV Weil – SG DJK Donaueschingen (Samstag, 13 Uhr). (cl) In Weil treffen sich die beiden Aufsteiger. In der vergangenen Saison gab es das Spiel noch in der Landesliga. Die DJK stieg danach als ungeschlagener Meister auf, Weil gelang der Sprung in die Verbandsliga über die Relegation. Beide Teams sind mit dem bisherigen Abschneiden eher unzufrieden. Die Gastgeber rangieren mit vier Punkten knapp vor den Donaustädtern, die einen Zähler haben. „Wir müssen die Leistung vom vergangenen Spiel, dem 1:1 gegen Kuppenheim, möglichst ausbauen. Nur dann haben wir in Weil eine Chance“, sagt SG-Trainer Nasser Alassani. Für ihn ist der Gegner „technisch versiert“. Die Grün-Weißen streben einen erneuten Punktgewinn an, möglichst jedoch mehr. Die Vorzeichen stehen gut, denn nur Niclas Finkbeiner fehlt der Mannschaft verletzt.

Fußball-Oberliga, B-Junioren: FC Esslingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14.30 Uhr). (tzs) Nach der deutlichen Leistungssteigerung im vergangenen Ligaspiel und dem Erfolg im Pokal wollen die Gäste aus Villingen gegen den Tabellenzwölften Esslingen auch in der Liga einen Sieg einfahren. „Ich rechne mit einem Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Vielleicht sind die Esslinger ein wenig im Vorteil, da sie ein Heimspiel haben. Dennoch ist es unser Ziel, die Punkte nach Villingen zu holen“, macht Villingens Trainer Sascha Duffner deutlich.

Fußball-Verbandsliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – JFV Singen (Sonntag, 11 Uhr). Für Villingens Trainer Morteza Yahyaijan hat das Spiel gegen Singen am Wochenende wegweisenden Charakter. „Für uns ist ein Heimsieg gegen Singen Pflicht. Wenn wir noch um die Meisterschaft mitkämpfen wollen, müssen drei Punkte her. Es wird wohl ein enges Spiel. In der Vorbereitung haben wir bereits gegen Singen gespielt und es war sehr knapp. Wir müssen unsere beste Leistung abrufen, um zu bestehen“, betont der Trainer. Personell kann Yahyaijan auf einen breiten Kader zurückgreifen.