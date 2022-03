von unserer Sportredaktion

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SG Unadingen/Dittishausen – SG Kirchen-Hausen 3:3 (1:0). „Wir haben in der Schlussphase zweimal lange Bälle unterlaufen und uns so um drei Punkte gebracht. Natürlich ist das ärgerlich für unsere Mannschaft“, sagt Thomas Wolf, Trainer der Gastgeber, die kurz davor standen, den Tabellenzweiten leer ausgehen zu lassen. Dennoch war Wolf mit dem Auftritt seiner Mannschaft größtenteils einverstanden, auch wenn angesichts eines verspielten Zwei-Tore-Vorsprungs in Überzahl nach dem Abpfiff nicht alle Köpfe bei der Heimelf oben waren. Tore: 1:0 Müller (23.), 2:0 Dominik Wolf (65.), 2:1 Cakici (68.), 3:1 Tobias Wolf (81.), 3:2, 3:3 beide Krukenberg (83./86.). Rote Karte: Rapp (64./Kirchen-Hausen). SR: Becker (Kirchzarten). Z: 200.

FC Lenzkirch – FC Löffingen II 3:2 (0:1). „Wir können gerade, was die Mentalität der Mannschaft angeht, sehr zufrieden sein“, sagte Lenzkirchs Trainer Fabian Kanefeyer nach dem 3:2-Heimerfolg. Seine Mannschaft hatte gegen ein tapferes Schlusslicht mit 0:2 zurückgelegen, einen Elfmeter vergeben und zahlreiche weitere Großchancen ausgelassen. So war eine Energieleistung in der Endphase der Begegnung notwendig, um das Spiel zu drehen. Tore: 0:1, 0:2 beide Fast (38./55.), 1:2 Stohr (68.), 2:2 Teixera (74.), Benz (83./ET). Bes. Vork.: Gelb-Rot Uhlmann (77./Lenzkirch). SR: Fehrenbach (Höchenschwand). Z: 100.

SV Mundelfingen – SV Öfingen 5:1(2:1). Die Partie in Mundelfingen gestaltete sich nur im ersten Durchgang ausgeglichen. Mit Wiederanpfiff waren die Einheimischen die klar bessere Mannschaft. Der herausstechende Robin Glunk ebnete mit seinem zweiten Treffer kurz vor der Pause den Weg für einen letztlich ungefährdeten Heimerfolg für die Gastgeber, die mit zunehmender Spieldauer ihre Überlegenheit auch in Tore ummünzten. Tore: 0:1 Nopper (19.), 1:1, 2:1 beide Glunk (33./43.), 3:1 Jerg (60.), 4:1 Kindler (73.), 5:1 Caviti (90.). SR: Gärtner (Dauchingen). Z: 80.

SV TuS Immendingen – SG Riedöschingen/Hondingen 1:3 (0:2). Zwei frühe Gegentore im Anschluss an zwei Standardsituationen brachten die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte etwas, bis die Mannschaft von Ralf Ressel diesen Rückschlag verdaut hatte, ehe der SV Immendingen die Partie offen gestalten konnte und nach dem Anschlusstreffer durch Argjend Islami (49.) auf das 2:2 drückte. „Wir haben uns nach der Halbzeitpause steigern können und eine ordentliche Leistung gezeigt“, so Ressel, dessen Elf in der Endphase mit dem Treffer zum 1:3 endgültig der Wind aus den Segeln genommen wurde. Tore: 0.1 Martin (18.), 0:2 Fluk (32.), 1:2 Islami (49./FE), 1:3 Fluk (90.). SR: Gauggel (Überlingen am Ried). Z: 200.

SG Schluchsee/Feldberg – SV Eisenbach 2:2 (0:1). Benjamin Mark rettete Eisenbach durch einen Treffer in der letzten Minute der regulären Spielzeit einen Zähler bei der SG Schluchsee/Feldberg. „Wir können über das gesamte Spiel gesehen mit dem Remis zufrieden sein. Natürlich ist aber gerade der Zeitpunkt des zweiten Gegentreffers für uns sehr ärgerlich“, sagte SG-Trainer Markus Übele. Seine Elf hatte sich nach eher mäßigem Beginn binnen der 90 Minuten kontinuierlich steigern können und hatte gerade nach der Pause sehr gute Phasen. Tore: 0:1 Zipfel (29.), 1:1 Dufner (67./ET), 2:1 Mittelbach (74.), 2:2 Mark (90.). SR: Unfried (Freiburg). Z: 120.