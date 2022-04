Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (lka) SV Öfingen – SG Schluchsee/Feldberg 3:0 (2:0). Öfingen hat im Duell zweier vom Abstieg bedrohter Teams wichtige Punkte eingefahren. Die Gastgeber sorgten mit einem Doppelpack nach einer guten halben Stunde für die Vorentscheidung einer umkämpften Partie. Mit seinem zweiten Treffer in der Schlussphase beseitigte Adrian Riegger letzte Zweifel am verdienten Sieg. Tore: 1:0 Riegger (32.), 2:0 Münzer (34.), 3:0 Riegger (83.). SR: Markovic (Villingen). ZS: 100.

SV Hinterzarten – SV Eisenbach 4:1 (1:1). Nurhan Ardiclik, Trainer des SV Hinterzarten, wirkte nach dem 4:1-Heimerfolg rundum zufrieden: „Wir haben die erhoffte Reaktion gezeigt und den Kampf über 90 Minuten angenommen.“ Hinterzarten konterte schnell die Führung der Gäste und untermauerte durch drei Treffer nach der Pause seine Ambitionen im Rennen um den Aufstieg. Tore: 0:1 Zipfel (17.), 1:1 Tritschler (19.), 2:1 Ruf (57.), 3:1 Martin (63.), 4:1 Misic (76.). Gelb-Rot: Faller (71./Eisenbach). SR: Feder (Donaueschingen). ZS: 120.

SSC Donaueschingen – SV TuS Immendingen 1:4 (1:2). Zwei Doppelschläge haben den Ausgang der Begegnung in Donaueschingen entscheidend beeinflusst. Die Gäste trafen am Ende beider Spielabschnitte jeweils doppelt und nahmen so die Punkte mit auf die kurze Heimfahrt. Tore: 1:0 Seidita (30.), 1:1 Kozok (38.), 1:2 Islami (40.), 1:3 Martin (88.), 1:4 Ndow (92.). SR: Haberbosch (Villingen). ZS:100.

FC Löffingen II – SG Kirchen-Hausen 0:4 (0:3). Die SG Kirchen-Hausen hat in die Erfolgsspur zurückgefunden. Durch den 4:0-Auswärtserfolg beim Ligaschlusslicht bleibt der Tabellendritte dem Spitzenduo auf den Fersen. Im ersten Spielabschnitt waren die Gäste das klar dominierende Team. Tore: 0:1 Stihl (4.), 0:2 Wittenberg (21.), 0:3 Stihl (29.), 0:4 Wittenberg (62.). SR: Markovic (Villingen). ZS: 70.

SG Unadingen/Dittishausen – SV Mundelfingen 3:1 (1:1). Die SG Unadingen hat den Abstand auf die ungemütlichen Plätze ausgebaut. Im Duell der beiden neuen Tabellennachbarn zeigten sich die Gastgeber nach dem 0:1 durch Robin Glunk (30.) kaum geschockt und glichen durch Tobias Wolf praktisch im Gegenzug aus. In einem nach dem Seitenwechsel munteren Spiel sorgten zwei weitere Treffer zum verdienten Heimerfolg. Tore: 0:1 Glunk (30.), 1:1 Tobias Wolf (32.), 2:1 Straub (68.), 3:1 Rouched (88.). SR: Krämer (Donaueschingen). ZS: 100.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Lenzkirch 4:2 (1:1). Der Tabellenführer hatte in einer laut SG-Trainer Jürgen Frank „vogelwilden Schlussphase“ das bessere Ende für sich. Die Gastgeber fanden gut in die Partie und gingen durch Marc Müllek mit 1:0 in Führung (8.). Als der Torschütze und bis dato beste Mann auf dem Feld nach einer knappen halben Stunde verletzungsbedingt vom Feld musste, kam es zum Bruch im Spiel der SG. Tore: 1:0 Müllek (8.), 1:1 Jägler (24.), 2:1 Fluk (47.), 2:2 Stohr (55.), 3:2 Werhan (80.), 4:2 Deschle (90.). SR: Braun (Löffingen). ZS: 150.