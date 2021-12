von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: (pm) Nach dem Heimsieg gegen die Itzehoe Eagles stehen für die Wiha Panthers Schwenningen in der Weihnachtswoche zwei Derbys auf dem Programm. Am Donnerstag (20 Uhr) gastieren die Doppelstädter bei den Tigers Tübingen. Am Sonntag (18 Uhr) kommt das Team Ehingen Urspring in die Deutenberghalle.

Das Heimspiel gegen Itzehoe brachte den Panthers die langersehnte Trendwende. Beim 91:87-Heimerfolg gegen die Schleswig-Holsteiner bissen sich die ersatzgeschwächten Schwenninger Basketballer durch eine schwierige Partie. „Wir

haben nicht gut gespielt und katastrophal verteidigt“, sagte Panthers-Cheftrainer Alen Velcic. „Aber in unserer personell angespannten Lage war es auch nicht einfach für die Mannschaft. Wir haben Charakter gezeigt und über Kampf, Wille und Intensität den wichtigen Sieg geholt.“

Nun gilt es für die Wiha Panthers den positiven Trend fortzusetzen und in der

Weihnachtswoche nachzulegen. Der Saisonverlauf der beiden nächsten Gegner könnte dabei kaum unterschiedlicher sein. Während die Tigers Tübingen als derzeitiger Tabellendritter zu den Überraschungsmannschaften der Saison zählen, befinden sich die nach 13 Spielen sieglosen Ehinger abgeschlagen am Tabellenende.

Bei den Tigers Tübingen ist im vergangenen Sommer eine neue Ära eingeleitet worden. Nach dem Abgang des langjährigen Geschäftsführers und Managers Robert Wintermantel wurde zunehmend auf junge Spieler gesetzt. Tübingens ältester Spieler ist Till-Joscha Jönke mit 29 Jahren. Neben den beiden Amerikanern Isaiah Crawley und Ryan Mikesell füllen junge Spieler wie Mateo Seric oder der finnische Point Guard Aatu Kivimäki große Rollen aus. Aufgrund fehlender Heimhalle und Ausweichen nach Rottenburg mussten die Tigers bislang deutlich mehr Auswärts- als Heimpartien absolvieren. Die junge Mannschaft von Trainer Danny Jansson zeigte sich davon unbeeindruckt und gewann sieben der zehn Auswärtsspiele. Die bisher in Rottenburg ausgetragenen drei Heimpartien wurden allesamt gewonnen. Das Spiel am Donnerstag gegen die Wiha Panthers markiert für die Tigers die Rückkehr in die Tübinger Paul Horn-Arena.

„Für viele ist Tübingen in dieser Saison eine Überraschung, mich wundert der Erfolg der Tigers hingegen nicht“, sagt Panthers-Trainer Velcic. „Danny Jansson hat nun das Personal zur Verfügung, mit dem er seinen Stil spielen lassen kann und seine Handschrift ist deutlich erkennbar. Von der Spielanlage ist uns Tübingen nicht unähnlich und liegt uns im Grunde. Wir freuen uns mit den Tübingern über die Rückkehr in die Paul Horn-Arena und auf ein interessantes Derby.“

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gastiert mit dem Team Ehingen Urspring die mit einem Durchschnittsalter von 19,9 Jahren jüngste Mannschaft der Liga in der Schwenninger Deutenberghalle. Wie kaum eine anderer Verein in Basketball-Deutschland steht das Team Ehingen Urspring für exzellente Nachwuchsarbeit. An der angegliederten Basketball-Akademie der Urspringschule haben etliche spätere National- und Bundesligaspieler ihre schulische mit der sportlichen Ausbildung erfolgreich verknüpft. Nachdem die Ehinger in der Saison 2018/19

noch Rang sieben belegten, schlossen sie die letzten beiden Saisons auf dem letzten Tabellenplatz ab. Auch in dieser Saison ist die Talentschmiede am Ende der ProA-Tabelle zu finden. Nach den Abgängen von Trainer Domenik Reinboth und Leistungsträgern wie Akim-Jamal Jonah und Ferenc Gille ist die Mannschaft nach 13 Spielen noch sieglos. Dabei hat die Mannschaft von Trainer Felix Czerny alle Spiele mit zweistelliger Differenz verloren.

„Ehingen hat eine ganz junge Mannschaft, die einen sehr intensiven Stil spielt, aber noch auf der Suche nach ihrer Identität ist“, analysiert Velcic den Gegner. „Sie hatten viele Wechsel auf den Ausländerpositionen und suchen noch ihren Rhythmus. Wir haben letzte Saison in Ehingen deutlich verloren und sind deshalb vorgewarnt. Für das letzte Heimspiel des Jahres wünschen wir uns einen gelungenen Abschluss vor unseren Fans.“ Bei den Weihnachts-Derbys werden die Wiha Panthers noch nicht auf die Dienste des jüngst verpflichteten Centers Waverly Austin zurückgreifen können. Das Debüt des Neuzugangs verschiebt sich voraussichtlich auf das Auswärtsspiel in Nürnberg am 2. Januar, da sich der Deutsch-Amerikaner trotz vollständiger Impfung in der vergangenen Woche mit dem Coronavirus infiziert hat.

Eintrittskarten für das letzte Heimspiel des Jahres gibt es ausschließlich im Online-Ticketshop. Es wird keine Abendkasse geben. Die Veranstaltung wird unter der 2G-Plus Regelung veranstaltet.