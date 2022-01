Basketball, ProA: Nürnberg Falcons BC – Wiha Panthers Schwenningen 83:76 (26:15, 20:18, 19:21, 18:22). Die Nürnberg Falcons waren mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen gegen Schwenningen der klare Favorit und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Weiterhin ersatzgeschwächte Wiha Panthers waren hingegen vor allem spielerisch zu limitiert und verloren verdient mit 76:83.

Die Panthers, bei denen Neuzugang Waverly Austin in seinem Debüt direkt in der Startaufstellung stand, fanden schleppend in die Begegnung. Trainer Alen Velcic verzichtete zu Beginn auf Point Guard David Cohn, sodass das Offensivspiel ohne klare Struktur und Bewegung daherkam. Mit dem Spielmacher auf dem Feld verbesserte sich das Schwenninger Spiel nur minimal. Stattdessen leisteten sich die Gäste viel zu viele Fehler und schlechte Würfe, sodass das erste Viertel klar mit 26:15 an die Falcons ging.

Ballverluste und vergebene Freiwürfe blieben auch im zweiten Abschnitt ein leidiges Thema. Zwar sorgte Grant Sitton mit zwei Dreiern für einen kleinen Lauf, danach lahmte das Offensivspiel der Gäste allerdings weiterhin enorm. Die Fehler sorgten zudem dafür, dass die Gastgeber nach Ballgewinnen immer wieder zu schnellen Gegenangriffen und daraus resultierenden einfachen Punkten kamen. Dadurch hatte Nürnberg wenig Mühe, den Vorsprung meist im zweistelligen Bereich zu halten. Mit 46:33 führten die Franken zur Pause. Ein Blick auf die Statistik offenbarte das ganze Übel aus Sicht der Schwenninger: zehn Ballverluste, nur 29 Prozent Dreierquote und zwölf Rebounds.

Wilson dreht auf

Nach dem Seitenwechsel verlor das ohnehin schon recht unspektakuläre Duell nochmals etwas an Tempo und Spielfluss. Die Falcons steigerten sich nochmals bei den Rebounds und erarbeiteten sich einige zweite Chancen, nutzten allerdings nur wenige davon. Dadurch blieben die Panthers weiterhin einigermaßen im Spiel, auch wenn die Offensive gegen eine keinesfalls starke Nürnberger Abwehr weiterhin nicht wirklich gut funktionierte. Center Quatarrius Wilson war davon ausgenommen, er hielt seine Mannschaft mit starken zwölf Punkten im dritten Viertel im Spiel. Vor dem Schlussabschnitt führte Nürnberg mit 65:54.

Aufholjagd endet zu früh

In diesem hatten die Panthers dann eine gute Phase und verkürzten den Rückstand auf sieben Zähler. Näher kamen die Neckarstädter aber vorerst nicht mehr heran, denn es folgte ein schwächerer Abschnitt mit zu vielen Ballverlusten und schlechten Entscheidungen, der Rückstand wuchs wieder auf zwölf an. In der Schlussphase steigerten sich die Gäste allerdings nochmals und lagen zweieinhalb Minuten vor dem Ende nur noch fünf Punkte hinten. In den entscheidenden Momenten machten die Hausherren mit ihren starken US-Amerikanern aber die wichtigen Würfe, Antonio Davis machte 57 Sekunden vor dem Ende per Dreier – bezeichnenderweise nach einem Offensiv-Rebound – den Deckel drauf.

Hoffnungsschimmer aus Schwenninger Sicht ist das Debut von Neuzugang Austin, der mit 14 Zählern, acht Rebounds und gutem Passspiel sein Potenzial andeutete. Bester Schwenninger Scorer war David Cohn mit 18 Punkten.