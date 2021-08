von Ottmar Heiler

Leichtathletik: Emanuel Molleker wurde am vergangenen Wochenende überlegener deutscher Zehnkampfmeister in der Jugend U18. Im niederrheinischen Wesel konnte der Donaueschinger nach einem starken ersten Tag in den letzten fünf Disziplinen am zweiten Tag seinen komfortablen Vorsprung halten und sich seinen ersten nationalen Titel sichern. Auch in der Mannschaftswertung holte Molleker zusammen mit seinen beiden Kollegen der LG Filder die Goldmedaille.

Den ersten Tag begann der Schwarzwälder mit guten 11,37 sek über 100 m. In den nachfolgenden drei Disziplinen war er jeweils Bester unter seinen Mitbewerbern. Im Weitsprung gelangen ihm 7,14 m, die Kugel stieß er auf 14,46 m und im Hochsprung floppte Molleker über 1,98 m, zwei Zentimeter höher als bei seiner deutschen Vizemeisterschaft im Jahr 2019. Im 400 m-Lauf zum Abschluss blieb er mit 53,87 sek hinter seinen Möglichkeiten, beendete aber den ersten Tag dennoch mit einer Führung von über 200 Punkten.

Mit der 110 m-Hürdenzeit von 14,50 sek trumpfte Molleker auch zu Beginn des zweiten Tages auf. Den Diskus schleuderte er auf ansehnliche 42,96 m. Die letzte Wackeldisziplin, den Stabhochsprung, bewältigte der 17-Jährige bravourös mit exakt vier Metern, sodass in den letzten zwei Disziplinen nichts mehr anbrennen konnte. Den Speer warf Molleker auf 49,38 m. Im abschließenden 1500 m-Lauf ging er nicht mehr in die Vollen und „joggte“ die Strecke in 5:15,58 sek. Mit 7119 Zählern war der Donaueschinger der Einzige über der 7000- Punktemarke. Auf Rang zwei folgte sein Teamkollege Moritz Eisold mit 6825 Punkten. Zusammen mit Pascal Schnepp wurde auch die Teamwertung mit starken 19.808 Punkten nach Baden-Württemberg geholt.

Emanuel Molleker erhielt vergangenes Jahr einen begehrten Platz im Sportinternat in Stuttgart. Er hat dort ideale Trainingsmöglichkeiten und kann die Trainingszeiten optimal mit der Schule verbinden. Mit Florian Bauder betreut ihn dort der zuständige Landestrainer.