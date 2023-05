Eishockey: Die Saison 2023/24 wirft langsam ihre Schatten voraus. So haben die Schwenninger Wild Wings bereits ihre Testspiele für die Vorbereitungsphase ab Anfang August terminiert.

Der neue Headcoach Steve Walker wird seine Mannschaft in der letzten Juliwoche komplett am Neckarursprung versammeln. Die deutschen Profis der Schwäne absolvieren in diesen Tagen bereits ihr Sommertraining in der Helios-Arena. Die intensive Vorbereitung für alle Spieler wird von Anfang August bis zum Saisonbeginn am 15. September rund sieben Wochen dauern.

Das erste Testspiel bestreiten die Wild Wings bereits am Freitag, den 11. August, beim National League-Team Kloten Flyers (19.30 Uhr). Zwei Tage später gastiert man bei Kooperationspartner EHC Freiburg in der Echte-Helden-Arena (18 Uhr). Auswärts geht es weiter mit einem Doppelpack in Zürich (17. August um 19.30 und 19. August um 16.30 Uhr) gegen die ZSC Lions, ebenfalls aus der Schweizer National League.

Am Wochenende des 25. und 26. August nehmen die Schwenninger erneut am Bodensee Cup in Kreuzlingen teil. Dabei treffen sie am Freitag (19.45 Uhr) auf den Erstligisten SCL Tigers aus Langnau und am Samstag (19 Uhr) auf den Zweitligisten HC Thurgau. Am 1. September steht das erste Heimspiel an. Gegner werden um 19.30 Uhr erneut die Kloten Flyers sein. Eine Woche später sind die Wild Wings bei den Augsburger Panthern mit Ex-Trainer Christopf Kreutzer zu Gast (19.30 Uhr). Für zwei weitere Spiele am 3. und 10. September werden noch zwei Gegner gesucht.