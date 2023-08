Fußball, Südbadischer Vereinspokal, 1. Runde: FC Gutmadingen – SC Pfullendorf (Samstag, 16 Uhr). Eine Woche vor dem Punktspielauftakt auf dem eigenen Platz gegen Aufsteiger Öhningen-Gaienhofen erwartet die Spieler des FC Gutmadingen am Samstag ein echter Härtetest. „Besser geht es nicht. Eine echte Generalprobe. Wir freuen uns alle auf Pfullendorf. So einen attraktiven Gegner auf dem eigenen Platz in einem Wettbewerbsspiel zu begrüßen, passiert auch nicht jedes Jahr“, sagt Gutmadingens Trainer Andraes Holdermann.

Natürlich sind die Gastgeber klarer Außenseiter, aber das stört die Gutmadinger nicht. „Wir wollen unangenehm sein und den Favoriten so gut es geht ärgern. In einem Pokalspiel wirkt sich der Klassenunterschied nicht so deutlich aus. Es gibt tausend Beispiele dafür, wie eine unterklassige Mannschaft im Pokal über sich hinauswachsen kann. Wir haben zuletzt eine gute Form gezeigt und wenn wir daran anknüpfen, sollten wir unseren Beitrag zu einem guten Spiel liefern“, ergänzt Holdermann. Eigentlich herrschen die gleichen Vorzeichen wie vor einer Woche in der Qualifikationsrunde in Tennenbronn, nur dass damals die Gutmadinger die Favoriten waren und dieser Rolle mit einem 2:0-Erfolg auch gerecht wurden.

Noch immer sind einige Spieler beim Landesligisten im Urlaub, so dass die Startformation sich leicht ändern könnte. Wieder dabei ist Niklas Vöckt, der zuletzt aus gesundheitlichen Gründen passen musste. Taktisch hat sich Holdermann einiges überlegt. Ein Sturmlauf der Gastgeber ist eher nicht zu erwarten, allerdings wollen sich die Gutmadinger auch nur in der Abwehr verbarrikadieren. „Wir werden sicherlich keine zehn Chancen bekommen. Umso wichtiger wird es sein, effizient aufzutreten. Diesbezüglich hatten wir zuletzt einigen Steigerungsbedarf“, fügt Holdermann an. Außerdem wünscht er sich gerade im Pokal, dass seine Elf nicht frühzeitig einem Rückstand nachrennen muss. Eine schnelle Führung wird wohl das Rezept der Gäste sein. Holdermann: „Wir wollen uns nicht verstecken. Klar ist jedoch auch, dass wir uns möglichst keine Fehler erlauben dürfen. Die würde Pfullendorf sicherlich gnadenlos bestrafen.“

Aus Pfullendorf ist zu hören, dass sich die Spielstärke des fünffachen Verbandspokalsiegers nach einem großen personellen Umbruch noch nicht richtig einschätzen lässt.