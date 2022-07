Fußball, Qualifikationsrunde zum südbadischen Pokal: SG Mönchweiler/Peterzell – VfB Waldshut (Samstag, 16 Uhr, Sportplatz Peterzell). (daz) Hinter den Spielern der SG Mönchweiler/Peterzell liegt nur eine kurze Sommerpause. Bereits am Samstag steht das erste Pflichtspiel für die Elf der Trainer Ralf Hellmer und Patrick Haas an. Gegner ist ein Bezirksligist vom Hochrhein. Mit dem Schwung einer erfolgreichen Saison 2021/22, als der SG der Einzug in das Bezirkspokal-Finale und der Aufstieg in die Kreisliga A gelangen, will die Elf nun einen weiteren Überraschungscoup landen. „Wir gehen das Spiel mit Demut an, doch chancenlos sehe ich uns nicht. Schließlich haben wir im Schwarzwälder Bezirkspokal gezeigt, dass wir auch gegen Bezirksligisten bestehen können“, betont Hellmer.

Vom VfB Waldshut wissen die Verantwortlichen in Mönchweiler und Peterzell nicht viel. „Wir haben uns etwas schlau gemacht, kennen aber das Spielsystem des VfB nicht. Offenbar hat der Verein einiges vor, denn sie haben den Toptorjäger der Bezirksliga Hochrhein aus der vergangenen Saison verpflichtet“, fügt Hellmer an. Der Trainer bescheinigt seiner Elf einen guten Start in die Saisonvorbereitung mit guten und engagierten Trainingseinheiten. „Die erfolgreiche Rückrunde der vergangenen Saison ist immer noch zu spüren. Wir werden versuchen, daran anzuknüpfen“, ergänzt Hellmer. Weiterhin verletzt fehlt Nicky Müller, der laut Hellmer „mit den ersten Gehversuchen“ nach seiner schweren Verletzung im Pokalendspiel der vergangenen Runde begonnen hat.

Wie Hellmer und Haas aufstellen, ist noch offen. „Wir werden bei angeschlagenen Spielern im Hinblick auf die Punktspiele nichts riskieren, aber wir werden eine gute Elf auf den Platz schicken. Wir nehmen das Spiel sehr ernst. Für uns ist es mehr als ein reines Vorbereitungsspiel, sondern ein echtes Wettbewerbsspiel“, betont Hellmer. Er wünscht sich einmal mehr eine große Kulisse, nachdem seine Elf zuletzt mit großen Zuschauerzahlen nur gute Erfahrungen gemacht hat.