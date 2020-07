Fußball, Verbandspokal-Qualifikationsrunde: FC Gutmadingen – SC Pfullendorf (Sonntag, 15 Uhr). (mst) „Wir sind krasser Außenseiter“, sagt Gutmadingens Trainer Steffen Breinlinger im Vorfeld der Pokalpartie gegen den SC Pfullendorf. In der Tat liegt die Favoritenrolle auf dem Papier klar aufseiten des ambitionierten Verbandsligisten, der sich im Sommer mit dem Stürmer Silvio Battaglia von Rielasingen-Arlen prominent verstärkt hat. Daher hegt der Landesligist keine allzu hohen Erwartungen. „Es ist für uns toll, so einen Gegner zu Gast zu haben. Wir wollen es dennoch positiv für uns gestalten“, so Breinlinger, der damit eine „gute Zweikampfführung und effiziente Chancenverwertung“ meint.

Weil der Gutmadinger Coach am Sonntag mit eher weniger Ballbesitz rechnet, absolviert der Landesligist am Freitagabend (19.30 Uhr) noch ein Testspiel beim A-Kreisligisten SV Niedereschach. „Gegen Pfullendorf steht das Spiel gegen den Ball im Vordergrund, in Niedereschach wollen wir mit der Kugel agieren“, erklärt Breinlinger. Bis auf Dominik Maus (Urlaub) sowie die angeschlagenen Nicolai Haves und Tobias Kienzler kann der Übungsleiter personell aus den Vollen schöpfen.