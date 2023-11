Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Der FC Hochemmingen hat am zwölften Spieltag mit dem 2:3 gegen die SG Riedböhringen die erste Heimniederlage kassiert. „Wir sind durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. Das Tor hat uns etwas aus dem Rhythmus gebracht, denn wir hatten danach kaum Chancen. Schließlich ist uns der Ausgleich gelungen, doch die Gäste haben viel Druck aufgebaut. Der Anschlusstreffer zum 2:3 kam zu spät, um dem Spiel eine Wende zu geben“, resümiert Spielertrainer Mika Fleischmann.

Für die SG Riedböhringen/Fützen war der 3:2-Erfolg in Hochemmingen bereits der dritte Sieg in Folge. „Wir haben uns perfekt an die Vorgaben gehalten. Auf dem tiefem Platz war keine Schönspielerei gefragt. Wir haben den Kampf sehr gut angenommen und defensiv nur wenig zugelassen“, bilanziert SG-Trainer Nurhan Ardiclik die 90 Minuten. Seine Elf hat sich mit den neun Punkten erstmals seit dem sechsten Spieltag wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz geschoben. In den kommenden zwei Heimspielen strebt Ardiclik die Maximalpunktzahl an. „Wenn wir das schaffen, hätten wir noch eine einigermaßen durchwachsene Vorrunde gespielt“, macht der Trainer deutlich.

Etwas schwer tat sich die DJK Donaueschingen II beim 4:2-Heimsieg gegen Lenzkirch. Dabei standen mit Hoheisel, Wild, Hölzenbein und Schneider Spieler auf dem Platz, die in der Vergangenheit schon in deutlich höheren Ligen spielten. „Wir haben schon in der ersten Halbzeit sehr viele Chancen ungenutzt verstreichen lassen. Da wäre eine deutliche Führung möglich gewesen“, analysiert Trainer Max Rosentreter. So blieb die Partie lange offen, wobei der Erfolg der DJK nie in Gefahr geriet. Mit den Spielen bei der SG Oberbaldingen und der SG Riedböhringen warten nun zwei schwere Auswärtsaufgaben auf die Rosentreter-Elf, der gleich die Zielvorgabe nennt. „Vier Punkte sollten wir aus den zwei Partien holen.“

Die SG Oberbaldingen/Öfingen verpasste durch die 1:3-Niederlage in Unadingen den möglichen Sprung auf Platz drei. Es war das dritte sieglose Spiel in Folge bei nur einem Zähler in diesem Zeitraum. „In der Partie gingen 80 Prozent der Zweikämpfe an Unadingen. Die Gastgeber waren extrem aggressiv“, sagt SG-Trainer Axel Schweizer, der über 90 Minuten ein reines Kampfspiel sah. In seiner Elf wurde deutlich, dass einige fehlende Spieler nicht zu ersetzen sind. Für die letzten zwei Spiele vor der Winterpause, die beide auf eigenem Platz ausgetragen werden, wünscht sich Schweizer eine Aufstockung des Punktekontos.

Der SG Unadingen/Dittishausen gelang indes der zweite Sieg in Folge. Mit den sechs Punkten schaffte das Team von Trainer Javier Invernot den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld. „Man hat gesehen, dass uns der Sieg in Lenzkirch vor einer Woche viel Selbstvertrauen gegeben hat. Wir haben wie befreit aufgespielt und waren sehr zweikampfstark“, bestätigt Invernot die Worte von Schweizer. Invernot möchte den kleinen Lauf nun gerne bis zur Winterpause fortsetzen. „Auch wenn wir zweimal auswärts spielen, sehe ich uns nicht chancenlos“, fügt der Trainer an.

Der FC Pfohren hat seine Mini-Serie an ungeschlagenen Spielen mit dem 3:1-Erfolg gegen Brigachtal auf fünf Partien ausgebaut. Elf Punkte holte die Elf von Trainer Jörg Kienast und hat die Abstiegsplätze verlassen. „Wir haben einen kleinen Lauf und sind gegenwärtig auch ekelig zu bespielen. Die Mannschaft spielt jetzt so, wie ich es mir schon zu Saisonbeginn erhofft hatte. Wir nehmen den Kampf an und zeigen auch spielerisch einiges“, freut sich Kienast und hofft, dass der Aufwärtstrend am kommenden Wochenende beim Tabellenschlusslicht SG Lenzkirch seine Fortsetzung findet.

Der FC Brigachtal hingegen kassierte laut Trainer Marvin Zimmermann in Pfohren eine „verdiente Niederlage“. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um in das Spiel zu finden. Danach ging die erste Halbzeit komplett an uns. In Halbzeit zwei gab es ein ähnliches Bild. Pfohren hat den Sieg einen Tick mehr als wir gewollt“, so Zimmermann. Für Brigachtal war es die dritte Niederlage in Folge. In den zwei kommenden Heimspielen gelte es nun, den guten Gesamteindruck nicht zu verspielen. Zimmermann erwartet eine Reaktion.