Fußball-Bezirkspokal: (kat) Stimmen zu den Bezirkspokal-Endspielen der Aktiven in Bonndorf:

Guido Seelig (Bezirksvorsitzender): „Es war bei den Frauen und den Herren ein tolles Endspiel. Zudem hatten wir ein super Wetter. Fußballherz, was willst Du mehr? Ich bin sehr zufrieden mit dem Finaltag. Auch mit der sehr guten Kulisse und der guten Organisation durch den TuS Bonndorf. Dieser Finaltag mit den Endspielen der Aktiven hat sich wieder einmal bewährt. Nun wünsche ich mir, dass nächste Saison noch mehr Mannschaften am Bezirkspokal-Wettbewerb teilnehmen.“

Fußball-Bezirkspokal Pfaffenweiler hat‘s endlich geschafft Das könnte Sie auch interessieren

Patrick Anders (Trainer FC Pfaffenweiler): „Für mich ist der Bezirkspokalsieg ein überragender Abschied aus Pfaffenweiler. Besser geht‘s nicht. Die Rote Karte für Mönchweiler/Peterzell hat uns sicherlich in die Karten gespielt. Allerdings haben wir uns sehr schwergetan. Die Mannschaft hat teilweise zu kompliziert gespielt und nicht zielstrebig. Der Sieg ist alles in allem verdient, wenn auch etwas zu hoch. Wenn wir das dritte Endspiel in sechs Jahren knapp verloren hätten, hätte ich das nicht verkraftet.“

Video: Kaltenbach, Christof

Ralf Hellmer (Trainer SG Mönchweiler/Peterzell): „Pfaffenweiler hat zwar den Pokal, aber wir sind der moralische Sieger. Für mich war es keine Rote Karte. Es war unglaublich, wie meine Jungs bei dieser Hitze gekämpft haben. Mit etwas Glück hätte Moritz Hornstein in der Verlängerung sogar noch den Ausgleich erzielen können. Wir müssen dieses Finale aber schnell abhaken und an unser Aufstiegsspiel am Sonntag gegen Gündelwangen denken. Es ist unglücklich, dass zwei so wichtige Spiele nur drei Tage auseinander liegen. Darüber sollte man sich Gedanken machen.“

Video: Kaltenbach, Christof

Felix Ohlhauser (Doppeltorschütze FC Pfaffenweiler): „Nach meiner langen Verletzungspause ist dieser Pokalsieg mit zwei Toren von mir etwas ganz Besonderes. Und jetzt wird erst mal richtig gefeiert.“

Video: Kaltenbach, Christof

Video: Chistof Kaltenbach

Video: Kaltenbach, Christof

Christoph Schwarzeit (Trainer von Frauen-Bezirkspokalsieger SG Niedereschach/Kappel): „Eine großes Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat trotz des unglücklichen 0:1 nie aufgegeben und immer dran geglaubt, dass sie es schaffen kann. Es war wie erwartet ein Endspiel auf Augenhöhe. Die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen hat es uns richtig schwer gemacht. Wir sind aber meiner Meinung nach der verdiente Pokalsieger. Für unsere Spielgemeinschaft ist das ein herausragender Erfolg. Diese SG gibt es erst seit 2019. Nun sind wir schon einmal aufgestiegen, wurden Bezirksliga-Dritter und haben jetzt den Bezirkspokal gewonnen. “