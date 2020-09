Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Drei Spiele absolvierte der FC Fischbach in der vergangenen Woche und ging stets als Sieger vom Platz. So auch beim 3:1-Erfolg am Sonntag in Kappel. „Wir haben den schnellen 0:1-Rückstand gut weggesteckt. Kappel