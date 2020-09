Kegeln: Am Wochenende starten die Kegelsportvereine in die neue Saison. Der SÜDKURIER sprach mit dem Bad Dürrheimer Holger Zurek, Präsident des südbadischen Kegel- und Bowlingverbands, über die jüngsten Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Herr Zurek, mit welchem Gefühl gehen Sie in die neue Saison?

Wir freuen uns auf die Punktspiele. Südbaden ist einer der wenigen Verbände, die regulär starten. Andere Verbände haben den Auftakt verlegt.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf den Kegelsport ausgewirkt?

Wir mussten die vergangene Saison nach dem 16. Spieltag abbrechen, was teilweise für einigen Unmut gesorgt hatte. Da fühlten sich einige Vereine benachteiligt. Seit Mai wird wieder unter den gegebenen Auflagen trainiert und nach meinen Rückmeldungen sind die Trainingseinheiten so gut besucht, wie lange nicht mehr.

Gab es im Sommer Abmeldungen von Mannschaften?

Wegen der Corona-Krise gab es keine Abmeldungen.

Und bei den Mitgliedern und Sportlern?

Wir haben seit Jahren diesbezüglich stabile Zahlen.

Gibt es neue Spielgemeinschaften?

Auch da hat sich nichts verändert.

In den vergangenen Jahren wurden einige Kegelbahnen geschlossen. Haben Sie auch in diesem Jahr wieder Rückschläge hinnehmen müssen?

In Singen lief ein Pachtvertrag für eine Kegelbahn aus. Dank der Zuschüsse aus Sport und Kommunalpolitik wurden dort neue Bahnen gebaut. Für uns ein Glücksfall. Zwischen Schwarzwald und Baar gab es keine Veränderungen.

Öffentlicher Wettkampfsport ist aktuell nur mit bestätigten Hygienekonzepten möglich. Gibt diese der Verband vor oder ist jeder einzelne Vereine selbst gefordert?

Es gibt Empfehlungen vom DKB, dem Deutschen Kegler- und Bowlingbund. Die versuchen wir umzusetzen. Die Vereine müssen dann mit den zuständigen Ordnungsämtern absprechen, was bei ihnen zu tun ist. Die Mitglieder und Vereine arbeiten da sehr gewissenhaft. Von uns gibt es keine Sanktionen, wenn sich Vereine nicht an die Empfehlungen des DKB halten. Wichtig ist, dass sie vor Ort ihr Hygienekonzept umsetzen und dieses von den Ämtern abgenickt wurde.

Wie sieht es diesbezüglich mit Zuschauern aus?

Wir haben traditionell einige Vereine, die sich über einen großen Zuschauerzuspruch freuen dürfen. Auch hier gilt die Abstimmung mit den Ordnungs- und Gesundheitsämtern. Wir appellieren an Sportler und Zuschauer, nur in die Hallen zu kommen, wenn sie gesund sind. Wer krank ist, muss zu Hause bleiben.

War und ist Corona für den Kegelsport ein Rückschlag?

Es gibt wohl keine Sportart, die es nicht getroffen hat. Ligen wurden abgebrochen und Meisterschaften fielen aus. Der Deutsche Classic Kegelerbund DKBC hat frühzeitig ein durchdachtes Konzept veröffentlicht, für das wir auch von Vertretern anderer Sportarten gelobt wurden.

Was wünschen Sie sich für die neue Saison?

In erster Linie natürlich, dass alle gesund bleiben. Dann wünsche ich mir, dass wir die Punktspielsaison wie aktuell geplant komplett durchziehen, möglichst ohne irgendwelche Einschränkungen. Die allgemeine Entwicklung der Infektionszahlen, auch in Deutschland, bereitet mir etwas Bauchweh, zumal es auch in unserem Sport Urlaubsrückkehrer gibt, von denen einige in schwerer betroffenen Ländern waren. Zuversichtlich stimmt mich hingegen, dass der Kegelsport keine Vollkontakt-Sportart ist. Die Spieler sind auf verschiedenen Bahnen unterwegs. Wichtig ist es auch für uns, die gebotenen Abstandsregeln einzuhalten.

Und die sportlichen Wünsche?

Unterharmersbach bemüht sich um den Bundesliga-Aufstieg. Es wäre schön, sollte dieser gelingen. Den Frauen des SKV Bonndorf traue ich in der 2. Bundesliga wieder eine gute Rolle zu. Für die Männer des ESV Villingen, die am 19. September erstmals auf eigenen Bahnen spielen, wäre der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga eine tolle Geschichte.