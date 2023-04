Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Tabellenführer SG Kirchen-Hausen musste sich am 20. Spieltag mit einem 2:2 in Mundelfingen begnügen. „In der Partie gab es Phasen, in denen ich zwei Punkten nachgetrauert hätte. Aber es gab auch Momente, in denen wir mit einem Punkt gut bedient waren. Das Ergebnis geht in Ordnung, zumal die Zuschauer ein attraktives Spiel gesehen haben“, resümiert SG-Spielertrainer Berkay Cakici. Er lobt den starken Auftritt der Gastgeber und ergänzt: „Dieser Punkt kann für uns noch Gold wert sein.“

Markus Ettwein, Trainer des SV Mundelfingen, sah gegen Kirchen-Hausen ein Spiel auf gutem Niveau. „Nach unserer Führung hätten wir den zweiten Treffer nachlegen müssen, später nach dem Rückstand war es wichtig, den Ausgleich zu schaffen. Ich bin etwas hin und her gerissen, ob wir einen Punkt gewonnen oder zwei verloren haben“, betont der Trainer. Ihn begeistern aktuell die Auftritte seiner Mannschaft. „Wir spielen richtig guten Fußball.“

Schon nach 25 Minuten hatte der SV TuS Immendingen gegen die SG Friedenweiler die Weichen auf Sieg gestellt. Nach 90 Minuten hieß es 6:1. „Wir kannten natürlich die Ergebnisse der Konkurrenten aus Kirchen-Hausen und Grafenhausen vom Samstag. Für uns war das eine zusätzliche Motivation. Rang zwei ist nun wieder in Sichtweite“, bilanziert Immendingens Trainer Uwe Müller. Ihn freut neben dem Ergebnis, dass seine Elf diesmal besser verteidigte: „Ich habe deutlich mehr Körperkontakt angemahnt. So wie wir zuletzt die Standards verteidigt haben, reicht es nicht. Am Sonntag war einiges besser.“

Die DJK Donaueschingen II setzte sich im Stadt-Derby beim SSC Donaueschingen klar mit 3:0 durch. Mann des Tages war Kapitän Fabian Schedler, der alle drei Treffer erzielte. „Mit Ausnahme von zehn bis 15 Minuten in Halbzeit eins, hatten wir die Partie durchgehend im Griff. In der Phase hatte der SSC einen Pfostentreffer. Mich freuen die Tore von Fabian, der als Kapitän immer vorangehet“, sagt DJK-Trainer Max Rosentreter. Noch mehr freut sich Rosentreter, dass in der Mannschaft ein Entwicklungsprozess zu sehen ist, der schon jetzt Hoffnungen für die kommende Saison macht, wenn die DJK ganz oben angreifen möchte.

Der TuS Oberbaldingen kassierte beim Schlusslicht SG Schluchsee eine 0:4-Klatsche. „Wir haben ein grausames Fußballspiel gezeigt. Von der ersten bis zur 90 Minute stimmte überhaupt nichts. Schluchsee war um die vier Tore besser. Wir haben im Kollektiv versagt und müssen genau analysieren, was da los war“, ärgert sich TuS-Trainer Axel Schweizer. Für ihn war es der schwächste Auftritt der Mannschaft, seit er in Oberbaldingen arbeitet. Es gelte nun, schnell eine Trotzreaktion zu zeigen.

Dem TuS Blumberg reichte in Unadingen ein Tor, um drei Punkte mitzunehmen. Es war erst das zweite Saisonspiel des TuS ohne Gegentreffer. Zuletzt hatte es im Heimspiel gegen die SG Unadingen geklappt. „Wir haben diesmal sehr konzentriert gespielt. Die Jungs haben sich meine Worte zu Herzen genommen. Mich freut, dass die Null dieses Mal an der richtigen Stelle steht“, bilanziert TuS-Trainer Frank Berrer das Spiel.

Für die SG Unadingen/Dittishausen bleibt es indes bei erst einem Punkt nach der Winterpause. „Ich habe Chancen auf beiden Seiten gesehen, nur treffen wir eben nicht. Hinzu kommt in einigen Aktionen das Pech das du hast, wenn du in der Tabelle unten stehst“, sagt Trainer Thomas Wolf. Ihm ist bewusst, dass seine Elf wohl bis zum letzten Spieltag um die Ligazugehörigkeit kämpfen muss. Die nächsten Gegner heißen Grafenhausen und Immendingen. Danach kommen vier Spiele gegen Teams, die alle in der gleichen Tabellenregion wie die Unadinger beheimatet sind.