Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SG Unadingen/Dittishausen – SG Kirchen-Hausen. „Bei der SG Unadingen zu spielen, ist immer unangenehm. Auf eigenem Platz ist die Elf sehr gefährlich und kann über sich hinauswachsen. Wir müssen schon in Top-Form auftreten, um eine Chance zu haben. Zumal ich mit einem tiefen Platz rechne, der für uns alles andere als ein Vorteil ist. Bis auf Elias Stihl sind bei uns alle Spieler fit und freuen sich auf den Punktspielauftakt. Ich traue meiner Elf einen Auswärterfolg zu.“

FC Lenzkirch – FC Löffingen II. „Lenzkirch hat seit Jahren deutliche Vorteile auf eigenem Platz. Die Gäste kommen als Tabellenschlusslicht und wissen, dass sie vom Start weg kräftig punkten müssen, um eine Chance auf den Ligaverbleib zu haben. Lenzkirch ist nicht einfach zu bespielen. Mein Tipp lautet 3:1.“

SV Mundelfingen – SV Öfingen. „Öfingen hat sich in der Winterpause gut verstärkt und geht zudem mit einem neuen Trainer an den Start, was immer Kräfte freisetzt. Andererseits ist Mundelfingen auf eigenem Platz schwer zu schlagen. Hinzu kommt, dass sich Mundelfingen im Herbst deutlich verbessert zeigte und in der Tabelle nach oben geschoben hat. Ein 2:1-Erfolg der Gastgeber würde mich nicht wundern.“

SV TuS Immendingen – SG Riedöschingen/Hondingen. „Ein brisantes Spiel. Beide zählten vor der Saison zu den Mitfavoriten für die Meisterschaft. Die SG Riedöschingen ist es noch immer. Immendingen hat sich nach schwierigem Saisonstart gesteigert und wird alles unternehmen, um eine gute Abschlussplatzierung zu erreichen. Ganz oben sehe ich die Elf eher nicht, der Rückstand ist dazu bereits zu groß. Die SG Riedöschingen hat eine gute Mannschaft, dennoch traue ich Immendingen einen 1:0-Erfolg zu.“

SG Schluchsee/Feldberg – SV Eisenbach. „Die Gastgeber sind heimstark und wissen, dass sie die Punkte für den Ligaerhalt vor allem auf eigenem Platz holen müssen. Der kleine Kunstrasenplatz macht es für alle Gäste nicht einfacher. Ich sehe Eisenbach dennoch in der Favoritenrolle und tippe 1:3.“

Die Partie FC Pfohren gegen SV Hinterzarten wurde abgesetzt. Regulär spielfrei ist der SSC Donaueschingen.