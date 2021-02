Schwenningen empfängt am Samstag Ingolstadt. Neckarstädter müssen Chancen besser nutzen

Eishockey: Der Trend ist in diesen Wochen nicht gerade ein Freund der Wild Wings. Sechs der letzten sieben Spiele haben die Schwenninger verloren, zuletzt dreimal in Folge. Die jüngste Niederlage gab es am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den ERC