Eishockey: Die Wild Wings sind nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben Verteidiger Arkadiusz Dziambor aus Mannheim verpflichtet. Dies teilten die Schwenninger am Dienstag offiziell mit. Der 21-jährige Linksschütze absolvierte in der Kurpfalz bislang 104 DEL-Spiele in der Penny DEL.

Nun sei die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen und diese führe den Defensivakteur an den Neckarursprung. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Coach und dem Management, die mich von Schwenningen überzeugt haben. Es ist ein super Standort mit einem familiären Umfeld, was mir sehr gefällt, und wovon ich mir für meine weitere Entwicklung sehr viel Positives erhoffe“, sagt Arkadiusz Dziambor, der das Trikot mit der Nummer 16 bei den Wild Wings tragen wird.

Der weitere Plan sieht dabei vor, dass der langjährige deutsche Juniorennationalspieler bereits sehr zeitnah für Schwenningen auflaufen kann. Wenn alle Unterlagen rechtzeitig vorliegen, sei auch ein Einsatz am morgigen Mittwoch in Köln alles andere als ausgeschlossen.

Unterdessen wird Kai Zernikel für den weiteren Saisonverlauf ausgeliehen, um in der Oberliga mehr Eiszeit in allen Spielsituationen zu bekommen. Wild Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner sieht für beide Youngster durch diese Entscheidungen die richtige Perspektive: „Für Kai ist es extrem wichtig, dass er ausreichend Spielpraxis sammeln kann, die er sich bei uns noch nicht erspielen konnte, weshalb die Leihe nun absolut Sinn machen wird. Auf der anderen Seite konnten wir mit Arkadiusz Dziambor einen Spieler fest verpflichten, der uns im U23-Bereich zusätzliche Qualität in den Kader bringen wird.“