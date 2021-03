von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die Wild Wings verlängern den Vertrag mit Verteidiger Will Weber um weitere zwei Jahre. Dank seiner großen Konstanz spielt der gebürtige US-Amerikaner eine wichtige Rolle in der Schwenninger Defensive. Besonders seine Qualitäten im eigenen Drittel machten ihn schnell zu einem großen Faktor hinsichtlich der Stabilität des gesamten Teams insbesondere auch in Unterzahl. In seinen 25 Spielen für die Wild Wings kommt er auf eine durchschnittliche Eiszeit von 17:46 Minuten.

„Will Weber ist ein sehr solider Verteidiger, der seine Stärken für uns über die Physis und seine gute Arbeit im Penaltykilling ins Spiel bringt. Dennoch hat er mich wirklich überrascht, denn er ist für seine Größe extrem beweglich und kann das Köperspiel sehr diszipliniert einsetzen. Wir freuen, uns einen so stabilen Verteidiger weiter im Team zu haben,“ sagt Co-Trainer Gunnar Leidborg, der bei den Wild Wings die Defensivabteilung koordiniert.

Der 2007 an Nummer 53 gedraftete US-Amerikaner sagt zu seinem Verbleib am Neckarursprung: „Das starke Bekenntnis des Managements zu seinen Spielern und das Streben nach Erfolg haben es für mich zu einer einfachen Entscheidung gemacht. Meine Familie und ich lieben die Gegend und sind glücklich hier zu sein.“

„Will ist ein Verteidiger nach meinem Geschmack. Er spielt immer hart und konsequent, das macht ihn für uns so wertvoll. Es ist sehr gut, ihn weiter und für zwei Jahre in unserem Team zu haben“, ergänzt Schwenningens Sportdirektor Christof Kreutzer.