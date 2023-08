Schwenninger DEL-Team verliert in Zürich mit 0:3 Toren. Fazit von Headcoach Steve Walker fällt durchaus positiv aus

Eishockey:Die Schwenninger Wild Wings haben auch ihr zweites Testspiel innerhalb von zwei Tagen gegen die ZSC Lions verloren. In der Swiss Life Arena in Zürich vor rund 6000 Zuschauern unterlagen sie am Samstagabend mit 0:3. Vergangenen Donnerstag