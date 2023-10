Mit Neuzugang Arkadiusz Dziambor in der Startaufstellung und weiter ohne Tyson Spink und Kapitän Thomas Larkin gingen die Schwenninger in die Partie um mindestens Platz zwei in der Tabelle. Dazu benötigten die Wild Wings ihren dritten Auswärtssieg im siebten Spiel. Zwei Mal hatte SERC-Trainer Steve Walker dazu umgestellt, Boaz Bassen stürmte neben Sebastian Uvira und Tylor Spink, Filip Reisnecker an der Seite von Ken André Olimb und Max Görtz. Überzählig war Philip Feist.

Die Gäste kamen forsch aus der Kabine, waren aggressiv und offensiv, machten schnell klar, dass sie in der mit 18 500 Zuschauern proppevollen Lanxess Arena Punkte wollten. Doch in den ersten Minuten blieben beide Torhüter ziemlich unterbeschäftigt. Den ersten ernsthaften Torschuss gaben die Domstädter ab, aber Schwäne-Goalie Joacim Eriksson hielt souverän. Wenig später aber zielte Andreas Thuresson dann zu genau. Der Ex-Schwenninger vollendete mit einem ebenso präzisen wie trockenen Schuss über die Stockhand seines schwedischen Landsmanns einen Konter zum 0:1 in der 11. Minute. „Die Wahrscheinlichkeit, gegen Joacim zu treffen, ist höher, wenn man hoch schießt“, verriet der Torschütze.

Die Schwaben waren dem ersten Treffer eigentlich näher gewesen, erarbeiteten sich viele Scheiben und konnten sich auch mal im Kölner Drittel festsetzen. Hier aber agierten sie etwas zu kompliziert, schossen zu wenig und sorgten für zu wenig Verkehr vor Haie-Keeper Mirko Pantkowski. Dieser „leitete“ die beste Chance der Wild Wings ein, doch Johannes Huß konnte keinen wirklich kontrollierten Schuss abgeben.

Mehr Tore fielen dann im zweiten Abschnitt. Nachdem Schwenningen die erste Drangphase der Gastgeber gut verteidigt hatte, verdiente es sich durch einen weiter sehr couragierten Auftritt und immer mehr Schüsse das 1:1. Ben Marshall erzielte in der 28. Minute mit einem ganz feinen Schuss sein drittes Saisontor und den Ausgleich.

Die Partie war geprägt von ordentlich Tempo und wenigen Unterbrechungen, Torraumszenen waren eher Mangelware. Die Wild Wings machten gut die Räume eng, ließen kaum etwas zu. Doch kurz vor der Sirene setzte es einen Doppelschlag. Maximilian Kammerer und Andrej Sustr, dessen Schuss durch Schwenningens Kyle Platzer noch abgefälscht wurde, brachten die Kölner innerhalb von 31 Sekunden mit 3:1 in Führung. „Wir machen eigentlich ein gutes Spiel, aber wir müssen die Fehler im Aufbau vermeiden und dürfen keine Konter zulassen“, lautete die Anweisung von Wild-Wings-Verteidiger Marshall für das Schlussdrittel.

Seine Mannschaft versuchte schnell, das Ergebnis zu verbessern. Die Haie lauerten nun aber noch mehr auf Konter, so war seitens der Schwarzwälder noch kein volles Risiko angesagt. Zudem gerieten sie ausgerechnet im Schlussdrittel gleich zwei Mal in Unterzahl. Beide Situationen meisterten sie toll, doch lief ihnen immer mehr die Zeit davon. Am Ende war es eine etwas ärgerliche Niederlage, die zudem zu hoch ausfiel.