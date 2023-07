: (pm) Nachdem Ryan Marsh die Verantwortlichen der Wild Wings vor wenigen Tagen informierte, aus familiären Gründen nicht am Neckar weiterzumachen, wurde mit Tim Kehler ein neuer Assistent für Head Coach Steve Walker gefunden. „Ich blicke voller Begeisterung auf die bevorstehende Zeit bei den Wild Wings. Nachdem mich Stefan Wagner kontaktiert hat, und sehr gute Gespräche mit Steve Walker folgten, freue ich mich an dem traditionsreichen Standort zu arbeiten, der zudem auf richtig professionelle Strukturen zurückgreifen kann“. betont Kehler. Neben Kehler, der zuletzt in Kassel und Ravensburg coachte, zählt auch Jaakko Valkama zukünftig zum Staff. Mit dem Finnen kümmert sich ein hauptamtlicher Trainer um die Torhüter. Komplettiert wird das Trainerteam durch Kevin Richter. Der Coach der Wild Wings Future wird als Skills Coach in regelmäßigen Abständen beim Team dabei sein.